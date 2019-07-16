原标题：杭州多部门紧急开展暑期“留守儿童”安全隐患排查

杭州淳安9岁女孩章子欣被租客带走。浙江警方

15日，杭州市人民检察院联合杭州团市委、杭州市妇联会签《关于联合开展暑期“留守儿童”安全隐患排查暨安全教育宣传活动的紧急通知》(下称“《通知》”)。其旨在进一步增强青少年尤其是农村“留守儿童”等重点群体的自我保护意识，切实提升家庭、学校、社区基层组织和教育培训机构对青少年安全问题的重视程度和风险防范能力。

近日，杭州淳安9岁女孩章子欣被租客带走死亡事件引发广泛社会关注，其背后反映了“留守儿童”自身和监护人安全防范意识薄弱、社会关爱关注不够、日常安全教育不足等问题。

《通知》提出，检察机关等部门要紧紧抓住儿童特别是“留守儿童”的保护“痛点”问题，重点围绕儿童出行安全、防拐骗、防溺水、防性侵、加强女童保护、净化网络环境、加强娱乐场所监管等，排查“留守儿童”安全隐患。如向“留守儿童”及其家长和有关教育辅导培训机构宣传相关安全知识和保护救助常识，提升其自我防范意识，也提高社会对“留守儿童”的关注关爱程度。

在“留守儿童”安全隐患排查的具体形式上，《通知》提出借助村(社区)、学校、商圈工作站点、广场、法治教育基地、青少年宫(活动中心)等场地，利用散学、典礼、集训、培训间隙、夏令营等儿童较集中场所和时期，相关部门以调查走访、问卷调查、发放宣传材料、“小候鸟法治教育”、安全知识讲座、组织体验活动、组织亲职教育等形式深入开展“留守儿童”安全隐患排查和相应宣传教育。

《通知》指出，在发现“留守儿童”安全隐患问题后，有关部门应及时提醒家长、学校、基层组织采取有效防范措施，提出社会治理意见建议供党委政府参考改进。其中检察机关对于与法律监督相关的重大问题，可经调查后以发出检察建议等形式提出社会治理意见或提起公益诉讼。(郭其钰)

(责编：郝孟佳、熊旭)