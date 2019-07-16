原标题：章莹颖案：罪犯母亲为其求情 声称儿子罪不至死

当地时间7月15日，经过漫长的审判，章莹颖案量刑阶段迎来尾声，辩方律师传唤被告克里斯滕森的母亲和妹妹出庭作证。法庭上，被告母亲为儿子求情，称如果克里斯滕森被判处死刑，那将是“毁灭性”的。

综合福克斯电视频道等多家美媒报道，克里森滕森的母亲艾伦·威廉姆斯(Ellen Williams)15日出庭作证，法庭上她称儿子所犯的罪行是可怕的、可悲的，她对此感觉非常不好。威廉姆斯说，她每天会想到章莹颖的家人至少5次，并表示“这对他们来说是多么可怕。”

但威廉姆斯随后补充道，她依然爱着克里斯滕森，“我的爱对于我所有的孩子，以及克里斯滕森来说，当然是无条件的。”她说如果儿子被判处死刑，“这将是毁灭性的。”

此外，威廉姆斯指出，儿子19岁时在工作场所摔倒发生意外。之后，克里斯滕森告诉他，他在谷歌上搜索了自己的症状，认为自己可能患有精神分裂症。威廉姆斯之后带他去看医生，并被告知儿子患有创伤后应激障碍，对此检方表示反对。在母亲作证的过程中，克里斯滕森多次掩面哭泣。

除了克里斯滕森的母亲出庭之外，他的妹妹安德莉亚(Andrea Christensen)作为最后一位证人周一也出现在法庭上。她称在听到克里斯滕森的罪行后，她感到“震惊、悲伤和同情。”在她眼里哥哥一直是榜样，“他是一个非常温和的人。”

安德莉亚还指出，在她小时候，由于母亲酗酒，父母之间的关系非常紧张。她说在她8、9岁时，当她打算喝母亲水杯里的水时，母亲告诉她不要喝，那里面是伏特加。

据报道，辩方将于当地时间16日正式结案，随后由控方进行反驳，结案陈辞定于在周三(17日)进行。在检辩双方分别做结案陈辞后，案件将再次交到12人陪审团手中。陪审团将作出适当判决：终身监禁或死刑。

6月24日，同一陪审团判定克里斯滕森绑架致死罪等3项罪名成立。从7月8日开始，在对杀害章莹颖的罪犯克里斯滕森第二阶段的审判——量刑阶段审判期间，辩方已传唤出庭证人多达18位，其中包括被告的父亲、叔叔、舅舅、前妻、他小时候的玩伴、邻居、高中和研究生同学等。章莹颖家人的律师王志东曾表示，对于辩方律师过去一周的辩护策略，很清楚目的是为了让克里斯滕森不被判死刑。

而根据检方此前提供的录音显示，克里斯滕森曾向其女友描述他“残忍地将章莹颖杀害”。然而，至今他没有披露任何具体的细节，也没有交待章莹颖遗体的下落。检方认为，他至今仍无悔意。

在控方这边，被传唤出庭的证人包括章莹颖的前男友、父母、弟弟、朋友和老师等人，以及播放了FBI方面专程赴中国拍摄的记录章莹颖成长和求学见证的视频。克里斯滕森被定罪后，章莹颖的父亲在法庭外向媒体朗读了一份声明。他表示：“我们的愿望永远都是找到莹颖带她回家。我们不会放弃。”(海外网 魏雪巍)

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