这片土地充满希望（高校学生调研报告）

建设雄安新区是千年大计。在这一项历史性工程的建设过程中，雄安新区群众和来自四面八方的建设者，秉承奋斗精神，在这片充满希望的土地上书写辉煌。

“一个县级医院能成立脑科中心，并且在挂牌成立的短短半年时间，收治病患500余人次，这在全国实属少见。”雄县医院院长杜敏说。2018年11月，首都医科大学附属北京潞河医院—雄县医院脑科中心成立，成为雄县医院飞跃提升的重要节点。

“因为医疗资源条件有限，以前雄县和周边居民生大病，费尽周折也要去北京看，也正是因为长期缺乏患者接诊，我们医护团队救治大病的经验严重不足。”不少医生有些无奈。这种不良循环在北京潞河医院到来后逐渐被打破。双方签署合作协议，共建脑科中心，雄县医院不仅得到了专家、技术、设备的支援，还会进行团队整体培训。

北京潞河医院神经内科专家张瑞华参与了脑科中心的建设。她说，脑科中心属于医疗体系中难度很大的一部分，潞河医院20多人次参与其中，对雄安新区建设抱有极大的热情。此外，雄县医院医护团队的自主“造血”精神也令人印象深刻，很多医护人员主动放弃休息时间，进行病例分析和交流。除脑科中心以外，雄县医院还成立了南丁格尔志愿护理服务分队，起用门诊自助机，创建实名制就诊一站式服务机制……杜敏说，雄安新区的建立打开了医院发展的大门。

“五一”小长假，到雄县宋辽古战道游览的游客得到了一项特别的服务——红领巾志愿小导游。这一导游团体由70多名来自中关村第三小学雄安校区的小学生组成，每到周末或节假日，他们就会到宋辽古战道为各地游客进行讲解。

去年3月，雄县第二小学成为中关村三小的一个校区，一年多来，帮扶的效果已经显现，不仅资金、师资、硬件设施大大提高，还有教育理念的革新、孩子们能力素质的提升。“就拿红领巾志愿小导游团体来说，以前我们也组织过类似的志愿服务，但流于形式。中关村三小到来后，服务项目规格升级、规模扩大，学校专门成立了社团，定期组织培训。每周三下午，小导游们就在社团里分享经验、查阅资料、讲解问题，小导游活动更加科学化、体系化。”大队辅导员张新宇说，有外地游客在留言板上称赞小导游们是“古战道的半个历史学家”。

目前，学校正在开发双语讲解以满足外国游客的需求，学校还将雄安历史文化的传承当作了一门重要课程，面向全校3000多名师生进行讲授与研学。

德韵博物馆是雄安新区首家非国有博物馆，去年10月26日正式成立。馆中收藏了古代石雕、木雕、瓷器等藏品近千件，所有藏品均对公众免费开放。馆长何德强介绍，收集这些藏品花了20年的时间，“应当让更多人了解这片土地，让我们的孩子看到这些文化。”

（河北师范大学 宋朝军）

《 人民日报 》（ 2019年07月16日 12 版）

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