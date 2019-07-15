“健康扶贫青春行”全国大学生暑期社会实践活动启动

人民网北京7月15日电 （记者林露）近日，2019年“健康扶贫青春行”全国大学生暑期社会实践专项活动出征仪式暨医药类高校大学生社会实践工作交流研讨会在滨州医学院举行。全国医药类高校共青团工作联盟成员单位代表、199支“健康扶贫青春行”社会实践队师生代表、滨州医学院师生代表等500余人参会。

“健康扶贫青春行”全国大学生暑期社会实践专项活动由团中央青年发展部指导，全国医药类高校共青团工作联盟、滨州医学院主办，旨在引领广大医药类高校学生投身健康中国、精准扶贫和乡村振兴战略。

活动组织以来，得到了广大医药类高校师生的踊跃参与，经过申报、评审，199支“健康扶贫青春行”社会实践团队获批立项，将于7-8月奔赴贫困地区，以强化智力支持为特色，开展政策宣传、调研献策、健康教育、特殊关爱、健康管理、智慧扶贫、资金支持、器官捐献知识宣传、救在身边等九大类实践活动。

据了解，从1997年“三下乡”社会实践活动正式启动以来，全国有5600余万青年学生、420万支“三下乡”社会实践团队，紧紧围绕党和国家的发展大局，紧跟时代脉搏，聚焦经济发展，关注民生热点，奔赴城镇社区、田间地头、厂矿车间，开展政策宣讲、教育帮扶、医疗服务、科技支农、文艺演出、法律援助、环境保护等多姿多彩的实践活动。

目前，“三下乡”社会实践成为当代青年学生受教育、长才干、作贡献的品牌项目，成为加强和改进大学生思想政治工作的重要途径，在当代中国青年运动中形成了一道“亮丽风景线”。

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