如何减轻中小学生考试和课业负担

义务教育是一国教育的基础，事关国家发展和民族未来。为了保障亿万少年儿童健康成长，办好人民满意的教育，日前，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称《意见》），这是我国新时期义务教育的纲领性文件，对全面提高义务教育质量将起到重要作用。

自古以来，中国就是一个重视教育的国度。“少小须勤学，文章可立身”“万般皆下品，惟有读书高”这类格言广泛流传。在传统社会，读书往往等同于受教育。一个家庭只要有一个比较聪颖的孩子，总是千方百计地让其接受教育，期望能够靠读书出头。在长期形成的高度重视教育的环境中，读书至上的观念在当代仍然深入人心，家长对孩子的教育期望值普遍很高。

当高考指挥棒向下延伸，义务教育阶段学校也变得高度重视考试。从小学一年级开始课业负担就不轻，各种公开和隐形的成绩排名大行其道。一个家庭只要有一个孩子读中小学，家长往往就不得安生。现在不少小学低年级的作业，完全靠学生自己，根本完不成，家长通常要花费许多时间和精力跟孩子一起做。《意见》提出“杜绝将学生作业变成家长作业或要求家长检查批改作业，不得布置惩罚性作业”，确实指出问题的症结所在。

现在许多中小学往往每周都有考试或者类似于考试的作业测验，甚至三天一小考，每周一大考。《意见》规定要“从严控制考试次数，考试内容要符合课程标准、联系学生生活实际，考试成绩实行等级评价，严禁以任何方式公布学生成绩和排名”。减少考试的负担，为的就是减少考试的频率和压力，避免由考试领导教学。

《意见》在“完善招生考试制度”部分还指出，“严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据，不得以面试、评测等名义选拔学生”“高中阶段学校实行基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的招生录取模式”“稳步推进初中学业水平考试省级统一命题，坚持以课程标准为命题依据，不得制定考试大纲，不断提高命题水平”。这些规定和办法与高考改革相衔接，目的是减轻中小学生的考试负担，减轻课业负担。

不过，我们应该认识到，现今中国社会的多数家长除非迫不得已，一般都不愿让孩子失去升学机会。父母对孩子读书成长的期望很高，在督促子女学习方面往往不切实际。现在中小学生的学习和升学压力不只来自于学校，有些也来自于家长。当初中改为划片就近入学之后，小学师生的课堂教学压力会有所减轻，但许多家长却要求学校对孩子多加管教，或在晚上及休息日另找家教补习。

在高度重视子女教育的社会文化氛围中，要减轻学生的负担和压力不易。从长远来看，或要逐渐淡化过度重视升学考试、名牌大学的教育价值观。

《意见》规定“民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生”“落实优质普通高中招生指标分配到初中政策，公办民办普通高中按审批机关统一批准的招生计划、范围、标准和方式同步招生”，这些都是很好的政策，不过最重要的是落实，尤其是现在一些地方不少民办学校跨区域招生，或者用很高的薪酬将优秀教师挖走，对公办义务教育形成了巨大的冲击，理应对其进行认真审视。（刘海峰）

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