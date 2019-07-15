原标题：6问杭州女童案：两嫌疑人有携章子欣一起自杀动机

浙江杭州警方昨日公布“杭州9岁女孩被两租客带走后死亡”一事的初步调查结果

两嫌疑人有携章子欣一起自杀动机

14日晚，浙江杭州警方公布近期备受瞩目的“杭州9岁女孩被两租客带走后死亡”一事的初步调查结果。

浙江省公安厅新闻发言人办公室称，2019年7月8日，浙江淳安9岁女童章子欣失踪案件发生后，引起社会各界广泛关注，现就该案调查情况通报如下。

案件受理调查情况

500余名警力进行调查取证

2019年7月8日10时许，淳安县公安局青溪派出所接章子欣奶奶报案称，其孙女章子欣(女，9周岁)被两名租客以赴上海参加婚宴为由带走，逾期未归，下落不明。接警后，淳安警方经初查，锁定犯罪嫌疑人梁某华、谢某芳。鉴于案情重大，省、市、县三级公安机关迅速行动，组成联合专案组，先后组织500余名警力分赴上海、漳州、汕头、广州、茂名、珠海、武汉等地开展调查取证工作。

犯罪嫌疑人基本情况

未发现两嫌疑人参与邪教活动

梁某华，男，43岁，广东省化州市人，无违法犯罪前科。已婚，育有一子一女，2004年因养殖亏损负债等原因离家出走，多年未归。

谢某芳，女，45岁，广东省化州市人，无违法犯罪前科。未婚，外出打工，多年未归。

2005年，谢某芳经人介绍与梁某华共同生活至今，未办婚姻登记，两人名下无房产、无车辆、无股票股权，近两年来多次以欺骗手段向亲友骗取钱财，用于旅游及日常生活。由于两人诈骗行为已持续多年，其通过实施诈骗满足日常开销的状况越来越难维持，自杀前银行卡余额加现金仅剩31.7元。经多方走访调查，未发现梁、谢二人有参与邪教活动等情形。

2019年7月8日凌晨，梁、谢二人在宁波东钱湖一观景平台投湖自杀，全程均在视频监控覆盖区域，自杀前有饮酒、相互捆连外套、共同投湖等行为。经检验，两人尸表无抓痕等损伤，毒化检验无异常，血液有酒精含量。

女童章子欣死亡情况

初步排除女童为失足落水

经多方力量连日搜救，2019年7月13日，疑似被害女童遗体在象山县观日亭正南方向16海里处(石浦海域)被发现并打捞上岸。经刑侦技术鉴定，确认系失联女童章子欣，尸表未见明显暴力性损伤，符合生前溺水死亡特征。综合视频监控、目击证人证言以及失踪区域路况环境特征等，警方初步排除女童为失足落水。

经查，梁、谢二人自2005年以来主要在广东广州、珠海、茂名、东莞等地生活。自2018年底特别是今年4月份以来在全国各地频繁游玩，先后到过三亚、重庆、丽江、大理、昆明、恩施、宜昌、长沙、郑州、徐州、济南、潍坊、西安、天津、北京、秦皇岛等48个城市。

7月4日早上6时30分许，梁、谢二人携女童章子欣从淳安县千岛湖镇青溪村家中离开，以乘坐高铁、网约车等方式先后到达漳州、汕头、潮州、厦门、宁波等地。7月7日19时22分，监控显示三人在松兰山旅游度假区白沙湾区域出现；20时至20时20分许，有目击者在距观日亭约百米处，看见一女子拎着包，一男子背着一小女孩往度假区北出口行走；22时22分，监控显示度假区出口一男一女离开，未见小女孩；7月8日2时01分，监控显示，梁、谢二人跳湖自杀。

目前，专案组正围绕案件开展进一步侦查。警方呼吁新闻媒体和广大群众关注权威信息发布，不信谣，不传谣。

7月4日，浙江杭州的9岁女孩章子欣被爷爷奶奶家的一对男女租客带走后失联，8日凌晨，这对男女租客被发现在宁波自杀身亡，而女孩的遗体于13日中午在宁波市象山县海域被找到。

6问杭州女童案

浙江刑侦总队答疑 嫌犯有较强烈厌世倾向

7月14日，淳安失踪女童案专案组负责人接受了专访，就社会关注的一些问题作了解答。

1.此案是否涉及拐骗拐卖？

答：根据现有证据，该案基本排除拐骗拐卖，主要依据是：一方面，梁某华、谢某芳二人在千岛湖骗出章子欣时使用真实姓名，与拐卖拐骗儿童犯罪特征不符；另一方面，经溯源两人的活动轨迹和通联情况，梁、谢二人带走章子欣后，与外界联络简单，未发现有联系上下家情况。

2.梁、谢二人的行为是否与网上盛传民间宗教有关系？

答：经调查，未发现梁、谢二人有参与非法宗教组织等情形。

3.梁、谢二人为什么自杀？

答：根据调查，近半年以来，梁、谢二人表现出了比较强烈的轻生厌世倾向。两人诈骗行为持续多年，继续实施诈骗维持日常开销的状况已越来越难以为继，自杀前其银行卡余额加现金仅剩31.7元。仅今年4月以来，两人在全国十多个省市各大景点游玩，其携带的箱包、衣物或送人或丢弃，随身行李越来越少。综合情况表明，两人离世想法产生已久。

4.警方如何判断女童不是失足落水？

答：根据调查，一是章子欣失踪地点地处偏远、道路难走，且无灯光，仅凭章子欣个人难以到达。另外，当晚有目击者看到梁某华背着章子欣出现在失踪地点附近，推断当时章子欣已相当疲倦，可能处于睡眠状态。二是章子欣失踪后，梁、谢二人未向公安机关报警求助，有悖于失足落水的情形。三是根据现场视频监控分析，梁、谢二人离开时已无章子欣随身携带的日常用品，且在后续现场搜寻中也未发现，初步推断章子欣遇害后，梁、谢二人还处理了章子欣的日常用品。

5.根据目前调查，警方能否推断两人杀害女童的动机？

答：经前期调查，2005年以来，梁、谢相识并长期同居后，一直没有结婚，也没有生儿育女。两人认识章子欣后，多次表露出喜欢并有将其认作干女儿的想法，如接章子欣放学，送章子欣拼图玩具。7月4日两人骗出章子欣后，对其生活照顾格外体贴周到，梁某华曾在微信朋友圈中“晒”章子欣的照片，还称“我认了一个干女儿”。种种迹象反映出两人有携章子欣一起自杀的动机。

6.对该起案件，公安机关下步还有什么打算？

答：公安机关将按照专案侦查的要求，进一步深入调查，不放过任何与案件相关的蛛丝马迹。同时也呼吁全社会关注、加强少年儿童的安全防范教育，避免类似悲剧再次发生。

文/本报记者 张月朦 张夕 付垚

记者追访

“宁可相信是一场噩梦”

7月13日，浙江宁波一直在下着大雨，这一天中午，象山石浦海域一渔船发现一具女童遗体。女孩章子欣遗体上岸的象山县石浦镇，距离她的身影最后出现的象山县松兰山景区有30公里的距离。

14日，北青报记者在石浦码头看到，绝大多数渔船都安静地停泊在码头，不过因为部分游客需要包船外出海钓，还是有个别渔船进出，而发现章子欣遗体的渔船，也是在外出海钓时，在海面上发现的章子欣。

最先发现遗体的船老大周恩龙告诉北青报记者，13日他带十几个游客出海游玩时，在离船10米左右处发现了一具漂浮在海上的遗体。周恩龙立马向当地渔警部门报告。

常年出海的周恩龙并不太了解章子欣的事，他只注意到遗体上身穿着红色上衣，下身穿着白色的裤子，因为在海上漂浮已久，遗体肿胀面部难以辨认。

章军和章子欣的姑父王先生是13日16时30分左右从杭州淳安乘坐警方的车辆赶往宁波象山的。22时10分左右，他们抵达了位于象山殡仪馆的象山县公安局尸体解剖中心并进入查看女儿遗体。

此前的21时30分，象山警方通报称，经刑侦技术鉴定，13日下午在象山县石浦海域发现的女孩遗体，确认系杭州市淳安县失联女孩章子欣。

象山县公安局尸体解剖中心是一栋二层小楼，位于殡仪馆的一角，在公安民警的护送下，章军进入其中查看女儿的遗体。22时30分左右，北青报记者看到，章军在他人搀扶下走出这栋建筑，并坐上警车匆匆离开。

得知章子欣最后出现在宁波象山后，章军便从老家杭州淳安赶往了宁波象山，并一直在女儿失踪的地方等待，直到12日中午，他才刚刚回到杭州老家照顾家中老人。

据宁波象山公安局政治处副主任董敏介绍，13日晚，章子欣的家属已完成对遗体的辨认工作。

章子欣姑父王先生告诉北青报记者，在殡仪馆时，章军看了下女儿的遗体，后来实在看不下去，就放声哭出来，人根本站不住。休息了十多分钟后，他陪着章军回家，14日凌晨3时许，章军和他才返回杭州淳安家中。

14日，当地政府的领导与工作人员来到章子欣家慰问家属。

王先生称，目前家属正在等待章子欣的死因报告和警方的调查结果，相信会有一个最终结果。“希望我们一家人能早日从悲痛中走出来，慢慢回到正常生活，到现在我们还是不愿意接受这个结果，宁可相信是一场噩梦。”

文/本报记者 付垚 张夕 张月朦 统筹/池海波

(责编：郝孟佳、熊旭)