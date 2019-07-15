原标题：看护好孩子永远是第一重要功课

7月13日12时30分许，在浙江宁波象山石浦海域海面上发现一具遗体，遗体被打捞上岸后，衣着、体貌特征疑似杭州市淳安县失联女孩章子欣。当日21时32分，象山县公安局官方微博通报，经刑侦技术鉴定，女孩遗体确认系章子欣。

由此事件，我们必然想到一个问题，如何看护好孩子，永远是一门最重要的功课，这对未来更多的父母、家庭和无数的孩子保护，都有借鉴意义。

子欣回不了家，主责和罪恶当然在于那对假冒夫妻的梁某华、谢某芳，他们的自杀让该事件的邪恶动机可能永远无法为人们知晓了。

教育孩子自救和保护自己，当然是避免孩子遭遇不幸的重要方法之一，因此人们又翻出了“英国儿童宣言”来证明对孩子的教育是非常重要的。其中的几条是：不喝陌生人的饮料，不吃陌生人的糖果；不与陌生人说话；遇到危险可以自己先跑；坏人可以骗等。

以此衡量，子欣一条也没有做到，但是这并不能责怪子欣，子欣的家庭决定了她不可能受到父母的全方位呵护和教育，父母离异，父亲外出打工，母亲出走，抚养子欣的任务落到爷爷奶奶身上。爷爷奶奶是否教过子欣不要相信陌生人，或者遇到危险可以自己先跑无从知晓。即便子欣受到过这样的教育，但是梁某华和谢某芳的租房入住早就解除了子欣和爷爷奶奶的戒心和警觉。

但是，即便孩子被千叮咛万嘱咐，但大量的试验证明，几乎所有的孩子和所有人都有天生的软肋并被骗子利用，尤其是孩子的爱玩、好奇和贪吃。喜欢小动物是孩子的天性，试验表明，陌生人只要用可爱的小动物与孩子一起玩几分钟，并骗孩子另一个地方还有更多的小狗，孩子就会跟随其出走。至于用快餐、糖果、各种饮料等食品骗孩子就更普遍了。

尽管如此，儿童宣言还是要教给孩子的，而且要年年讲、月月讲、天天讲，直到孩子成年。但是，更重要的是，真的要把孩子“拴在裤腰带上”，这不是玩笑，而是体现监护人的责任，也就是要让孩子随时都不能脱离监护人的保护范围，至少是在孩子初中毕业之前。

在这方面，其实我们也有“中国家长和儿童宣言”：带孩子外出时，要随时保证孩子在视线范围内；尽量不要带孩子到人员复杂拥挤的场所，以免孩子因拥挤走失被拐；请保姆时一定要查清其真实身份并掌握相关资料；千万不要让陌生人照看孩子，即使时间很短；在医院不要把孩子交给不认识的医护人员；教孩子拒绝陌生人的饮料、糖果、礼物和搂抱，不跟陌生人走等；让孩子熟记家庭住址、电话、父母名字；经常对孩子进行应急安全教育；告诫孩子不要到荒凉偏僻的地方玩耍等。

此事件还给中国家长提出了另一个指南，千万不要把孩子单独交给陌生人外出，更别说外出过夜，哪怕是租客、熟人，甚至亲戚。

另外，对于拐骗儿童更需要加重惩处，才能保护更多的孩子。中国对犯拐卖儿童罪一般判处5-10年有期徒刑。情节特殊，如对拐卖儿童集团的首要分子、拐卖儿童超过了3人的、以出卖为目的偷盗婴幼儿或者使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架儿童，将被拐卖的儿童卖到境外等，可以对行为人处10年以上有期徒刑或无期徒刑。情节特别严重，可判处死刑。

但是，民意普遍认为这些处罚太轻，是否能根据民意修改法律，值得期待。也有人认为，根据公安部“团圆平台”的数据显示，中国儿童被拐卖的概率为千万分之四，基本还算是小概率的事件，但即便如此，我们也决不能掉以轻心，尤其是孩子的监护人，否则悲剧将难以禁绝。

(责编：郝孟佳、熊旭)