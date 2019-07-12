外教涉毒，培训机构未“消毒”

据中国之声报道，江苏徐州警方近日破获一起涉毒案件，在抓获的19名涉毒人员中，有16人为外籍人士，其中7人为国内知名培训机构英孚教育的外教。英孚教育表示，目前正配合相关部门进行调查，同时也已启动内部调查。

这一消息传出后，立即引起广泛关注。近些年来，外语培训热度不减，而且越来越趋于低龄化。有些家长在小孩上幼儿园时，就把外教请到家里，或陪小孩上外语培训班。至于义务教育阶段学龄儿童上外语课外培训班，更是非常普遍的事情。在互联网发展的背景下，外语教育的手段也日趋多元化，英语在线教育成了一个行业风口。许多家长热衷于让小孩在线上进行英语一对一教学，与线上的、身在国外的外教老师实时交流。

大量外籍人员涌入培训市场，难免鱼龙混杂，素质参差不齐。之所以会发生涉毒人员进入外语培训机构，一方面在于培训机构把关不严，未能对从业人员进行严格的资质调查，甚至有意睁一眼闭一眼，为扩张规模而放弃了准入门槛。如有的在线英语培训机构，到海外招募大量外语教学人员，实际上登记的许多外语老师，要么没有外语教学资质，要么缺乏必要的外语培训知识和技能。

另一方面，这也和许多家长掉进盲目相信外教的误区有关。现在很多家长给孩子补习外语，非外教老师不要，甚至迷信到非长着外国人面孔的不要。网上就有人调侃，有个华裔人士，从小就同时在中国和英语国家生活，对中外文化和语言都很熟悉，他想去应聘外教工作却屡屡被拒，结果他发现，培训机构请来的所谓外籍老师，不过是从非纯正英语国家来的、操着一口半生不熟英语的人员，除了长着一张外国脸，外语水平其实烂到家了。

一个人会说外语，或者说某种外语是他的母语，并不代表他就能够进行外语教学。这就像一个人懂得说中文，并不代表他就能教中文一样。这本来是一个简单的道理。但在培训机构把关不严、家长盲目迷信的双重影响下，很多本质问题就这样被忽视和蒙混过去了。这次英孚教育出了这么大一个事，除了其本身应引起足够警惕，也给这个行业、给广大家长敲响了一记警钟。

事实上，国内在这方面并不是没有相关规定。2017年，国家外国专家局等部门联合下发《关于全面实施外国人来华工作许可制度的通知》，其中明确要求，从事外国语言教学人员属于B类外国专业人才，在国内上岗，必须取得工作许可。去年教育部等三部门联合发布的《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》，也明文规定：“线上培训机构必须将教师的姓名、照片、教师班次及教师资格证号在其网站显著位置予以公示。”如果培训机构严格遵循从业许可和资质认定的相关要求，显然发生类似事例的概率会小很多。

此外，家长自己也要擦亮眼睛，多留一个心眼，而不要盲目信任培训机构的宣传，不要认为只要是个外国人就能教外语。对于外教老师，不管是在培训机构还是在学校里，都应当一视同仁，以对待老师的标准来加以严格要求。只有认真“消毒”，才不会使这个行业流“毒”无穷。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)