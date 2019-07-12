北京：暑期严查辅导班超标超前培训

北京市中小学明起放暑假，北京市委教育工委和市教委昨天联合发布关于做好2019年暑假工作的通知，要求为中小学生减负，精减暑假作业，严查辅导班超标超前培训。

通知要求，各区各学校要统筹安排好暑期学习活动，以庆祝新中国成立70周年为重要契机，持续推进“我和我的祖国”爱国主义主题宣传教育活动，按要求做好新中国成立70周年庆祝活动相关服务保障工作。

要引导学生暑假期间积极参加适合的农业生产、工业实训、商业和服务业公益劳动与志愿服务等体验活动；鼓励中小学体育场馆、图书馆（阅览室）、乡村学校少年宫暑假定期向学生开放。

通知特别强调，要认真落实减负要求，切实减轻中小学生暑假课业负担，精减暑假作业，增强作业的适切性，改革作业形式和内容，探索弹性作业、分层作业；通过多种途径，引导家长不盲目给孩子报校外培训班，减轻学生课外负担；引导学生积极走进社会大课堂，参观爱国主义教育基地、开展志愿服务等社会实践活动。

各区教委要对校外培训机构假期开展的中小学生学科类培训班严格审核备案，一经发现有超标超前培训的，责令其立即整改，整改不到位的直接取消培训班次；对拒不整改的，要依法依规进行处罚，直至吊销办学许可，务必做到学科类培训班全部备案并向社会公示。

各区要进一步完善固化校外培训机构联合执法工作机制，统筹多部门暑假期间不定期巡查，一旦发现培训机构违规开展培训，坚决予以严肃查处并及时向社会通报；对无证无照经营、存在重大安全隐患的培训机构实行“零容忍”，现场予以取缔或责令其立即停业整改；对拒不整改、屡教不改的，要依法依规进行处罚，同时提请市场监管等部门吊销执照。（任敏）

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