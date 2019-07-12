原标题：教育部：职业院校奖助学金向艰苦专业、贫困地区倾斜

本报讯（中国青年报·中国青年网记者 叶雨婷）7月10日，教育部财务司副司长赵建军在教育部在兰州举办的新闻发布会上表示，高职国家奖学金、国家励志奖学金、中职国家奖学金在资金和名额分配上将向办学质量高的院校和社会急需的艰苦专业倾斜，助学金将向中西部院校、深度贫困地区倾斜。

近日，教育部、财政部联合发布《关于调整职业院校奖助学金政策的通知》（以下简称《通知》），规定从2019年起，扩大高等职业院校奖助学金覆盖面，提高补助标准，并设立中等职业教育国家奖学金。

赵建军介绍，为了公平起见，在高职院校奖助学金提标扩面和中职国家奖学金分配过程中，首先要以各地各校在校生的学生数为基础进行测算，在这个基础上，根据不同政策、不同特点作调整。

高职院校国家奖学金、国家励志奖学金、中职学校国家奖学金在资金分配中，实现了3个倾斜：一是向办学质量高的院校倾斜；二是向农林水地矿油等艰苦专业为主的高职院校倾斜，刚印发的《通知》还提出，中职国家奖学金要向家政、养老等社会急需的专业倾斜；三是向现代农业、先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业等人才紧缺专业为主的院校进行倾斜。

国家助学金在经费的分配上，实现4个倾斜：一是要向中西部地区高校倾斜；二是向“三区三州”深度贫困地区倾斜；三是向建档立卡、低保、特困救助供养学生、残疾学生倾斜；四是向农林水地矿油等艰苦专业为主的院校倾斜。“这么做就是为了避免‘一刀切’这种简单的做法，为了更好、更有效地发挥各类资助政策的导向作用，达到精准施策、精准资助的目的。”赵建军说。

“从今年起，我们将把本专科生国家奖学金奖励名额由5万名增加到6万名，奖励标准为每生每年8000元。”赵建军指出，从今年起，将高职院校国家励志奖学金覆盖面扩大10%，即由目前的3%扩大到3.3%，奖励标准为每生每年5000元。

据悉，高职院校国家助学金覆盖面也在逐步扩大，补助标准逐渐提高。从今年春季学期起，将高职院校国家助学金覆盖面提高10%，平均补助标准从每生每年3000元提高到3300元。从今年起，还设立中等职业教育国家奖学金，每年奖励优秀中等职业学校（含技工学校）全日制在校生两万名，奖励标准为每人6000元。

(责编：何淼、熊旭)