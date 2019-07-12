原标题：教师涉嫌猥亵学生事件影响恶劣教训深刻

本报贵阳7月11日电（中国青年报·中国青年网记者 白皓）贵阳市今天举行全市教育大会，贵州省委常委、贵阳市委书记赵德明特别提到贵阳中加新世界国际学校教师刘某林涉嫌猥亵女童事件。他说，近期发生的民办学校教师涉嫌猥亵学生事件，影响恶劣、教训深刻。

赵德明说，公安机关等相关部门要坚决依法从严从重查处，切实保护好未成年人合法权益。教育部门要引以为戒、举一反三，严格教师资格准入制度，加强对教师的日常监管，净化教师队伍，坚决防止类似事件再次发生，“对于目前存在的这些问题和差距，我们要高度重视，认真加以解决”。

贵阳市委副书记、市长陈晏说，2018年，全市民办学校974所、占全部学校的51.73%，在校学生36.19万人、占全部在校学生的39.26%。民办教育为缓解“入学难”作出了贡献，但全市民办教育还存在不少问题，学校办学规范性有待加强、教育教学质量有待提高，特别是个别学校对教师入口把关不严，让有劣迹、前科的人混进了教师队伍，败坏了师德师风，造成恶劣影响，对此一定要严加惩处，绝不姑息。

“我们不能因噎废食，因为个别民办学校出问题就否定民办教育。”陈晏表示，要促进民办教育健康发展，鼓励社会力量兴办教育，对于符合法律法规和安全标准，收费合理、家长放心的民办学校，要大力支持，帮助他们持续办好。

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