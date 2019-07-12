录取到“不感兴趣”的专业很懊恼？学好了你就不这么说了

夏天的重头戏是高考。考试、查分、填志愿、确认录取，六七月就在紧张和等待中过去了；然后，几家欢喜几家愁，喜的人如愿进入了心仪的院校专业，愁的人对录取结果不甚满意：这个专业……我不太喜欢啊……

有这样担忧的同学并不在少数：感觉对录取的专业没兴趣，是不是一定要转专业？却不知道自己喜欢什么专业，怎么办？

其实，不必马上过于担心。兴趣并不是一个固定的点，它的产生和发展是一个过程，兴趣的激发也许依赖于任务的外部特征和社会支持。

比如看到某个学科的知识点很有意思，而你的朋友恰好也这么想，你们约着一起报这个专业，但这只是一个起步，兴趣的进一步发展和稳定更依赖于个人对任务价值和意义的认可，以及持续的投入努力。如果在学习过程中觉得有意义、有回报，就会觉得更有兴趣。

即便兴趣一直不高，在今后学习和工作的过程中，兴趣也并不是影响满意度的最重要因素，合适才是更重要的。

入门：自己的选择，会更感兴趣

“我所学专业是我自己的决定”，的确是一件重要的事，比起被老师爸妈按着头不情不愿报了某专业的同学，自己作决定的同学会更喜欢这个专业。

研究结果发现，专业选择对学生的专业兴趣有着即时的正向影响，这一影响也可以长期持续，大学生所学专业与其入学时的专业选择意愿匹配度越高, 大三时的专业兴趣水平也越高。

此外，还有一种情况占了更多数，那就是在入学时，有些同学依然对自己的专业毫无了解，更谈不上有兴趣了。

那怎么办？立即转专业或自暴自弃、放弃学习吗？

并不是。在作选择，尤其是专业、职业选择的时候，职业咨询师一般会提到经典的人-情境匹配模型（P-E fit model）。这个理论强调两种匹配：一方面的匹配是兴趣和外界反馈奖励的匹配，也就是很多人提到的，“要选自己感兴趣的”，有些经典的职业测试也由此开发而来。

另一种匹配其实也十分重要，指的是能力和职业需要的匹配，也就是自己是否适合做这件事、是否能做好这件事。如果能成功做好，比如在专业课中取得不错的成绩，我们就能有较高的自我效能感，即一种“我能做到”的感觉，而自我效能感可以让我们更有动力、更愿意投入，在学习的时候也更开心，从而对学习效果产生积极影响。

即便最初兴趣没匹配，但不学学试试，怎么知道自己能不能胜任呢？

探索：学习输出，从各种形式的强化中体会到效能感

从入学的第一课起，各位专业老师就会苦口婆心地开始给“小白”们介绍这一专业的真实模样。大一的专业课往往涉及的内容浅，相对容易理解，也越能笼统地解释很多现象，就像老师帮忙捏出了一个华丽的外壳。

但学习不止听课这种输入。完成作业，向外专业的同学介绍自己的专业，参与老师的科研项目，这都可以算是输出。在做输出的时候，就已经不再只是靠老师捏壳子了，而是在自己尝试做一个模型，虽然可能会粗糙简陋，但模型有“壳子”也有“里子”。在这些输出里，同学需要首先主动地思考和理解专业知识及其意义，构建知识的内在联系，发展批判性思维，而批判性思维是可以促进专业兴趣发展的。

即便最初兴趣不高，在这样的输出里，我们总能发现一点乐趣。正如 心理学家所发现的, 随着学习的深入和储备知识的增加，情境性兴趣的重要性在降低，知识的内在结构及联系对个体兴趣的重要性日益凸显。

如果能在专业课的学习和思考中有所收获，发现一个学科的精妙之处，取得还不错的成绩，让自己觉得“我能做到”，这些反馈和效能感就能进一步强化学习行为，这将是一个良性循环，在这个过程中可以体会到很多的乐趣。

另外，学习不是一个人的事情，社会支持也很重要，同伴之间有关学业的良性互动和良好的同伴关系，都会对大学生的专业兴趣、自主学习动机水平有着重要的预测作用，教师的帮助也是如此。所以，约一个每天乐意泡图书馆的伙伴还是很重要的！

持续：以目标为导向

从上面说的也可以看出，学习到了后期，“兴趣”这个词已经不再那么经常出现了，是否适合、是否能胜任，这些才是专业学习中更重要的事。

在社会认知职业理论的满意度模型中，兴趣并没有对工作和整体生活的满意度产生影响，取而代之的是目标取向的活动、自我效能感和环境支持。

根据生涯发展的自我管理模型，个人特质和环境共同影响学习经验，进而推动目标和行动。一个人能多好地适应环境，成了重要的影响因素。

也就是说，无论是一个人的学业、职业生涯后期，还是理论发展的后期，兴趣都不再是主导选择、影响满意的最重要因素，自己的适应性和胜任感才是。

问大一的同学“为什么选择这个专业”，也许“兴趣”是重要因素。但如果问一个考研的同学为什么这样选择，“适合自己”“想达成目标”，一定是出现频率更高的原因。

最后，我想讲几句自己的亲身经历。最初选择心理学时，我也并不了解它，没有多少“兴趣”可言。入学后，在浅层学习中的新奇感和“心理学什么都能解释”的想法让我觉得很有意思。后来在知识积累、贯串思考中以及社会支持下也发现了更多趣味。不错的成绩、科普的成果都给了我很大的激励。

在导师的指引和师兄师姐的支持下，我发现了更精细的兴趣方向；再次作选择（保研）时，觉得自己还有问题没找到答案，还有事情想做，为了完成自己的目标，就毫不犹豫地继续啦！

所以，最初没有兴趣、对自己的专业不了解，这些都不可怕。在探索中，我们终会有所收获。祝每一位大学新人，都找到或塑造出自己喜欢又适合的事。

（殷锦绣）

(责编：何淼、熊旭)