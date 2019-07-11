"私人订制""雪中送炭" 兰大资助学生已投入13.6亿多元

人民网兰州7月11日电（李依环）“党的十八大以来，党和政府进一步建立健全国家学生资助政策体系，兰州大学认真贯彻落实国家有关资助政策，投入资助资金13.64亿元，覆盖本科生94766人次，覆盖研究生124655人次。”在10日举行的教育部新闻发布会上，兰州大学校长严纯华发言表示。

严纯华指出，兰州大学地处我国西部，生源结构存在“四多”的显著特点。以本科生为例，一是西部学生多，西部生源占到近50%；二是农村学生多，农村生源占到近50%；三是少数民族学生多，占到11%；四是家庭经济困难学生多，占到近30%。

立足“四多”背景，兰州大学近年来不断探索强化学生资助工作基础维度。严纯华谈到，学校以“四级联动”体系确保资助对象精准，以“私人定制”服务确保资助标准精准，以“雪中送炭”导向确保资金发放精准，将资助工作作为学生成长的重要保障，多措并举确保没有一个学生因家庭经济困难失学。

严纯华介绍，兰州大学坚持“奖学金+榜样”，以榜样力量引领学生成长，2019年预计向学生发放1617万元，用于奖励品学兼优学生；坚持“助学金+感恩”，以感恩情怀完善健康人格，今年预计向学生发放1815万元国家助学金；坚持“助学贷款+诚信”，以诚信熏陶突显立德树人，今年将向学生全面放开国家助学贷款；坚持“社会捐助+责任”，以责任教育塑造担当品质；坚持“勤工助学+能力提升”，以岗位实践提升综合能力，今年预计向学生发放勤工助学金5710万元。

对于即将入学的新生，严纯华也特别介绍了覆盖全过程的“新生资助包”确保顺利入学。他指出，入学前，学校随录取通知书寄送国家和学校资助政策，通过家访、电话沟通等方式提前摸清新生家庭经济情况；入学时，开通“绿色通道”，对被录取入学、经济困难的新生一律先办理入学手续，同时还为家庭经济困难新生提供临时困难补助和应急基金解学生燃眉之急；入学后，我们全面启动“奖、助、贷、勤、免、补、资、偿”资助模块，消除新生在校学习生活的后顾之忧。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)