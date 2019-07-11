“中国好老师”公益行动计划2019全国育人论坛开幕

论坛现场（湖南）（主办方/供图）

人民网讯 “中国好老师”公益行动计划（以下简称“公益行动”）2019全国育人论坛于7月9日在天津师范大学、湖南第一师范学院、河南师范大学、陕西师范大学同时开幕。来自国内高校和教科研机构的140余位教育学、心理学、管理学专家、校长和教师，聚焦教育真问题，围绕心理健康、教师发展、家校共育、自主管理、校长领导力、语文育人和数学育人7个主题，从理论研究、育人策略、育人经验方面进行研讨。

北京师范大学党委书记程建平，北京师范大学校长、“中国好老师”公益行动计划专家委员会主任董奇为本次论坛录制了致辞视频，表达了对“公益行动”的高度重视和对育人论坛的祝愿。全国育人论坛作为“公益行动“年度主题活动，旨在聚焦基础教育阶段育人过程中的现实难题，深化对“公益行动”基地校的专业引领，搭建一个致力于提升全国中小学教师育人水平的对话与分享、交流与碰撞的平台，帮助广大教师在育人实践中践行“四有”好老师精神，促进越来越多的的“四有”好老师不断涌现。

开幕会上，四所师范院校的相关负责人表示，将以主办“公益行动”全国育人论坛为契机，加大育人策略的专业研究力量，号召更多的师范生树立立德树人的教育理念，成为“公益行动”的参与者和推动者。公益行动”专委会相关负责人号召师范院校、中小学校共同行动，汇聚更多的力量，切实提升学校和教师育人能力，共同促进亿万青少年儿童的健康成长。

四地全国育人论坛分别在开幕会后进行了专家报告。据了解，“心理健康教育”为首场报告主题，北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心教授梁威、北京师范大学心理健康与教育研究所所长边玉芳等专家分别从基于班级的校本研究、学生投入学习、精准干预、情感教学理论等方面为与会代表提供了解决策略和科学指导。同时各地专家还就其他主题开展了9场专题报告，11位校长针对不同主题进行了经验分享。

开幕式后，四地全国育人论坛将开设36场分论坛，来自全国各地的专家、校长、教师围绕不同主题，通过高峰对话、经验分享会、育人主题课程展示等活动，分享育人智慧，探讨育人策略，凝练经验，共同解决育人真问题。

据悉，2019全国育人论坛是“按照’四有好老师’标准，建设高素质专业化教师队伍”精神的行动，是北京师范大学联动天津师范大学、湖南第一师范学院、河南师范大学、陕西师范大学共同主办的聚焦中小学校和教师育人能力提升的论坛。在四地全国育人论坛上，将有千余所学校直接受益，来自这些学校的教师们将把在这次论坛上取得的育人经验传播到本地区。（郝孟佳 曹雯）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)