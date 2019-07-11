培养高素质农民需迈过三道坎儿

乡村要振兴，人才是关键。日前，农业农村部办公厅、教育部办公厅联合印发了《关于做好高职扩招培养高素质农民有关工作的通知》（以下简称《通知》）。

毋庸置疑，此举对于逐步解决乡村振兴面临的人才短缺问题，对于解决农村谁来种田、如何种田问题，以及加快推进乡村振兴战略，都具有十分重大的意义。但要出色地完成培养高素质农民的任务，对于多数高职院校而言，需要下大力气解决好谁来培养、培养什么、如何培养这三大难题。

其一，应尽快解决谁来培养的问题。从《通知》提出的培养目标来看，高职院校将培养具有高度社会责任感和良好职业道德、较高科学文化素质和自我发展能力，掌握现代农业生产、经营、管理、服务等先进知识、先进技术，能从事专业化、标准化、现代化农业生产经营管理，爱农村、懂技术、善经营的高素质农民。

但事实上，众所周知，除了那些直接从事涉农专业教育的高职院校以外，对于多数非直接从事涉农专业教育的高职院校而言，其培养高素质农民的师资力量，尤其是涉农“双师型”师资队伍是不充足的，甚至有的院校是严重短缺的。即使是一些直接从事涉农专业教育的高职院校，其师资队伍也将面临如何进行结构性调整的问题。因此，对于高职院校整体而言，首要的任务是解决好师资队伍问题，尤其是涉农“双师型”师资队伍的短缺问题，或者聘请兼职教师，或者组建教育集团实现多所院校师资共享，或者与有资质的社会培训机构联合，或者抓紧培养各自院校自己的涉农师资队伍。如此，才能确保培养高素质农民的课程能开得出来并取得应有成效。

其二，应尽快解决培养什么的问题。即应尽快解决给这些未来的高素质农民上什么课的问题。从已有高职院校的课程设置来看，基于学科体系的课程占多数，而基于生产实际和工作过程的课程不多。面对培养高素质农民的新要求，高职院校应联合相关本科院校、农业企业、农业生产经营带头人，甚至国外的农业专家、学者，切实加大新课程的开发研制力度，使各院校开设的课程能够满足培养高素质农民的需要。如此，才能确保这些“新学生”学有所获，才能真正实现培养高素质农民的目标。

其三，应尽快解决如何培养的问题。从《通知》中提出的培养对象来看，主要培养现职农村“两委”班子成员、新型农业经营主体、乡村社会服务组织带头人、农业技术人员、乡村致富带头人、退役军人、返乡农民工等。优先招录具有培训证书、职业技能等级证书、职业资格证书、农民职称的农民和农业广播电视学校学员在内的中职毕业生。很显然，《通知》中提出的培养对象，与以往高职院校招收的学生相比，发生了巨大变化。面对前所未有的如此多样化的“新学生”群体，高职院校如果再使用以往的教学方式方法，必将导致诸多“无效教学”。

因此，一方面，高职院校应切实实行弹性学制和“完全学分制”，不再规定具体的学习年限，让这批“新学生”有更多的选择权；另一方面，应大胆创新，积极尝试采取多种灵活的教学方式、考核方式。从《通知》的内容看，已经提供了一些教学模式和考核方式，如送教上门、线上线下结合、素质测试、技能测试等。各职业院校还应结合本地本校实际，采取其他更适合的教学和考核方式方法。如此，才能真正实现《通知》所期待的培养目标。（卢彩晨）

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