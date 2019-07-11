孩子沉迷网络游戏怎么办？

暑假开始，孩子们开始放松，很多父母却开始发愁了，因为有一样东西勾着孩子们的魂儿、揪着家长的心，这个东西就是手机，就是网络游戏。家长提到孩子玩网络游戏几乎没有不皱眉头的，但在游戏设计者对玩家心理的精准把握面前，家长的监督和阻断几乎完全没有抵抗力，收获到的往往是无奈、无力和挫败感。

6月28日，中国教育报家庭公开课“今天，我们怎样做父母”邀请两位嘉宾做客直播间，一位是中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳，一位是高中时沉迷网络差点辍学的“问题少年”、今天专门帮助沉迷游戏少年的“和润万青”青少年成长首席导师贾语凡。通过调查数据和真实经历，两位嘉宾解读游戏沉迷的本质、破解“网络游戏沉迷”的症结，提出在家庭教育中实现与网络游戏和解共赢的路径。

走出误区：

是合理需求，不是玩物丧志

哪个年龄段是孩子接触网络游戏的高峰时期？类似“国家应尽快立法禁止16岁以下孩子使用智能手机”的建议可行吗？孙宏艳引用中国青少年研究中心发布的《中小学生网络游戏的认知、态度、行为研究报告》指出，76.3%的学生从小学就开始接触网络游戏，超过九成学生认为网络游戏使业余时间更愉快，近七成认为网络游戏带来幸福生活的能量。“青少年触网低龄化是不容回避的现实，这是网络时代原住民成长环境的特点，用禁止的方式让孩子完全脱离网络游戏，显然不可行。”

网络游戏是洪水猛兽吗？家长对网络游戏为何充满负面感受？孙宏艳认为，根源就在于家长对儿童的游戏权缺乏认知，大多数家长不了解联合国《儿童权利公约》，不知道“儿童享有休闲、娱乐和玩耍的权利”。所以调查显示，给孩子推荐游戏的家长不到1%。“事实上，家长支持上网的家庭，孩子有网瘾比例的达1.7%，不支持的反而达到9.9%，放任不管的达到11.7%。”可见，家长要改变自己对游戏的功利化态度。

回忆起自己作为网络少年时玩游戏的感受，贾语凡说：“特别爽！现实生活中，父母这也要干涉、那也要限制，在游戏中，我是真正的主人。”

孙宏艳也指出，今天孩子们的虚拟社交和真实社交已悄然发生变化。“很多孩子会把网络游戏作为跟同伴沟通的语言，组队一块上网玩，买装备、比等级、打团战等，通过游戏产生话题、交朋友。”

“我当时最烦父母说两句话，一句是‘你要是拿出玩游戏的劲头学习就好了’，一句是‘你只要好好学习就行了，别的都不用管’。”贾语凡认为，太多父母都希望孩子的业余时间只用在读书学习上，把游戏当成了学习的敌人，甚至有的父母把学习成绩当作允许孩子玩游戏的筹码，“不但不可能禁止孩子玩游戏，反而招致孩子反感”。

孙宏艳曾做过中美日韩4国高中生的比较研究，发现中国孩子的学习时间最长、学习压力最大，中国家长最不爱表扬孩子、孩子取得进步时最少露出笑脸。“网络就像空气一样浸透到孩子生活的方方面面，做作业、同伴交往等都离不开网络。玩游戏不是原罪，问题的关键是孩子的闲暇活动太单调、没有时间玩、不会玩，所以才会把网络当作玩具而不是工具。”

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)