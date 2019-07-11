教育部：坚持精准要求 做好学生资助工作

资助家庭经济困难学生顺利完成学业，是阻断贫困代际传递的治本之策。多年以来，特别是党的十八大以来，按照党中央、国务院的决策部署，我国已经建立起一套比较完善的、覆盖学前教育至研究生教育的、具有中国特色的学生资助政策体系。

10日下午，在教育部新闻发布会现场，教育部财务司副司长赵建军表示：“扶贫开发贵在精准，重在精准，成败之举在于精准。精准资助，也是对学生资助工作的根本要求。长期以来，学生资助工作始终坚持‘精准’要求，不断提高工作精准化水平。”

赵建军在发言中提出了精准资助的四个要求：

一是资助对象要精准。“在政策制定方面，去年，我们会同有关部门印发了《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号），第一次从制度上全面规范了各教育阶段家庭经济困难学生认定工作的工作原则、工作依据和工作程序等，为精准认定提供了制度保障。在实际工作中，各学校通过系统比对、调查走访、大数据分析、同学评议等多种手段，建立完善认定机制，多措并举精准认定家庭经济困难学生。”

二是资助标准要精准。“在精准认定后，各学校资助部门会根据不同学生的受助需求，分档资助，将建档立卡等家庭经济特别困难学生作为重点资助对象，国家助学金等相关资助政策原则上按照最高档次或标准给予相应资助，确保其顺利就学。”

三是资金分配要精准。“我们不断优化资助名额和资金分配机制，向‘三区三州’等深度贫困地区倾斜，向民族院校以及以农林水地矿油核等学科专业为主、家庭经济困难学生较多的学校倾斜，向建档立卡等家庭经济困难学生倾斜，坚决杜绝‘一刀切’。”

四是发放时间要精准。“在资助具体工作中，我们要求各地各校严格按照规定时间发放资助资金，要在学生最需要资助的时候，将资助资金及时足额发放到学生手中。今后，我们将不断推进精准资助工作，不断提高资助工作效益。”

(责编：实习生(王子文)、熊旭)