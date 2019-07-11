原标题：托育从业黑名单，信息共享是关键

■ 观察家

确立托育行业从业黑名单，不妨考虑利用现有征信系统或是与其他相近行业，共建犯罪案件信息库和入职查询制度。

长期以来，托育机构缺乏统一政策标准、机构开办无明确规范、托育服务素质参差不齐等问题突出。近日，由国家卫生健康委员会组织起草的《托育机构设置标准（试行）》和《托育机构管理规范（试行）》面向社会公开征求意见，对托育机构的场所、设施、人员数量及从业资质等方面作出规定，并提出建立从业黑名单，禁止有虐待、伤害婴幼儿记录的机构和个人从事托育服务。

托育机构相对中小学、幼儿园而言，目前仍处于管理模糊地带。但是，社会需求在不断壮大，且随着全面二孩政策的落地，未来还将形成一个更大的市场。如何引导社会力量积极参与，同时又确保有效管理，不再出现像携程亲子园虐童案那样的乱象，都亟待从制度层面给出明确答案。两份公开征求社会意见的相关文件，就是对此作出的回应。

其中一大亮点是提出了建立从业黑名单，禁止有虐待、伤害婴幼儿记录的机构和个人从事托育服务。无论是为了防范可能出现的虐童行为，还是落实“儿童优先”原则，此一做法都很有必要。

事实上，今年初最高检相关负责人就表示，将联合有关部门积极推动把性侵害未成年人违法犯罪信息查询，设置为教师资格申请和教职工招聘的前置程序，促进预防性侵害制度落实。将此一从业限制扩大到托育领域，并从性侵害扩展到虐待、伤害婴幼儿行为，有利于确保相关防范不留死角，避免有不良记录的从业者以职业流动的方式来躲避从业限制。

不过，对托育等特殊行业设立从业限制，已有充分的社会共识，关键是标准如何确定，具体操作如何做实。如虐待、伤害婴幼儿行为到底该如何界定？又该由谁来界定和上报？这些都有必要进一步明确。

特别是在当前专业托育人员缺口巨大，托育资源供不应求的背景下，如何避免相关事件处置“大事化小，小事化了”，导致黑名单制度遭遇“软抵制”，不仅需要主管部门明确执行标准和主体，也有赖托育机构的配合执行。

基于种种现实，确立托育行业从业黑名单，不妨考虑利用现有征信系统或是与其他相近行业，共建犯罪案件信息库和入职查询制度。

首先是可打通与司法系统的犯罪信息共享壁垒。以携程亲子园虐童案为例，多名涉案人员除了被判处刑罚，还有刑满后从业限制。这类人员实际也是预防重点，不仅此类信息应该在行业共享，且黑名单制度的建立和操作，也可参照刑法中的“从业禁止”规定，从标准到执行，都进一步明确化。

其次，可考虑建立多个相近行业的入职信息全国统一查询共享系统。如家政、护理行业，都涉及对儿童、老人等弱势群体的照料，从业资质查询系统完全可以共享，不仅信息库的建设成本相对较低，还可体现从业限制的覆盖面，减少“漏网之鱼”，也增加其威慑力。真正从源头上，尽可能保障让可能的“坏人”都能远离孩子。

婴幼儿是国家的希望和未来，对托育行业设立从业限制是保护儿童应有之义。建立内容丰富的从业信息查询系统，可以从源头上切断伸向儿童的罪恶之手，对这一方式，不妨一试。

□任然（媒体人）

(责编：何淼、熊旭)