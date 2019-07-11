原标题：大学生记者再赴“审计之约”

本报石家庄7月10日电（刘俞希 中国青年报·中国青年网记者 朱江）7月10日，13名来自不同高校的大学生记者集结在河北省审计厅，作为“首发”阵容开启了2019国家审计走进高校——“70年70人70天”大学生记者走进审计一线暑期实践活动。

该活动是2019国家审计走进高校“礼赞新中国·奋斗新时代”主题宣传教育活动的第一篇章。活动以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”的主题教育精神，同时也是一次在青年中开展“我和我的祖国”爱国主题宣传教育、财经法治教育的实践。

“70年70人70天”，意指在新中国成立70周年之际，70名大学生记者利用暑期时间奔赴全国各地6个审计机关，开展累计70天的实践活动。在接下来的一个月，他们将在中国青年报·中国青年网记者和审计宣传中心工作人员的带领和指导下，分别奔赴河北省、青海省、内蒙古自治区审计厅，以及审计署南京、昆明、哈尔滨特派办审计现场，深入感受审计一线的工作氛围和审计人的情怀、审计工作对中国社会发展作出的巨大贡献，深入感受新中国成立70年来发生的巨大变化，激发年轻人的奋斗热情。

70名大学生记者，经过层层选拔，从305所高校的2030名报名者中脱颖而出。作为南京审计大学非审计学专业的学生，刘文刚觉得“审计”这个词既熟悉又陌生。对审计工作抱有强烈好奇心的他，渴望跳出教材去亲身体验“审计到底是什么”。

熊梦琪是陕西科技大学的大二学生，对特稿写作颇有兴趣。去年，她就曾产生报名参与国家审计走进高校活动的强烈念头。经过一年的积淀，她终于盼到国家审计走进高校活动的第二季。6月23日，她与20万人同步观看了活动启动仪式的网络直播和宣传片，还把#青年眼中的审计#微博话题下的内容看了个遍。

相较于去年，今年的活动报名要求更为严格，需要大学生记者在提交相关作品的同时，发布对于审计有何了解的微博短视频。

但这都没有影响熊梦琪的热情。她冒着大雨录制了报名视频，畅谈自己对于审计工作的认知。贵州民族大学的程丹在拍摄视频时，用胶布把手机贴在仓库的大货箱上，独立录完了视频。

此次活动，中国青年报社派出资深记者，为6支队伍带队指导，作为专业导师与大学生记者一同采访、深度打磨新闻作品。

如何将新闻理论转化为实践成果，这是吴钧昊在活动前期一直思考的问题。刚从工科跨专业考上厦门大学新闻与传播专业硕士的他，希望在审计扶贫现场以自己擅长的纪录片形式记录一线审计人的故事。

启动仪式上，审计署审计宣传中心相关负责人提出，希望大学生记者在活动中将锤炼自我融入远大的理想，把法治思维融入个人的发展，更要把自身小我融入祖国的大我，在激情奋斗中绽放青春光芒，让青春之光照亮未来的奋进之路。

中国青年报社相关负责人鼓励大学生记者和导师一起探讨选题，深入审计一线，用手中的纸和笔、行囊中的相机和镜头，记录一线审计人的工作风采，展现审计人的精神面貌以及对整个社会作出的贡献。

河北省审计厅相关负责人表示，这次实践活动能够增强大学生对审计工作的情感认同、职业认同和社会认同，帮助同学们更好地了解审计工作、关心审计事业、逐梦审计事业，用实际行动谱写出新时代的青春之歌。

截至目前，微博话题#青年眼中的审计#阅读量达2200万以上，4000余名大学生参与线上讨论，用专属于强国一代青年的方式为审计发声。

(责编：何淼、熊旭)