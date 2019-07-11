原标题：义务教育改革需要形成共同育人的合力

日前，《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（下文简称《意见》）发布，这不仅是中共中央、国务院印发的第一部聚焦义务教育阶段教育教学改革的重要文件，也是新时代深化教育教学改革、全面提高义务教育质量的纲领性文件。《意见》针对义务教育领域存在的社会关切的问题，诸如教师惩戒权、家长作业、招生、减负等热点问题都作出了回应。

落实《意见》提出的各项改革措施，提高义务教育质量，可谓千头万绪，但有一点应该明确：办好教育事业，家庭、学校、政府、社会都有责任。深化义务教育改革，需要全社会各方面的力量良性互动、同向而行，实现学校、家庭、社会“三位一体”的协同，将改革真正落到实处。

当下一些突出的教育热点话题，根源也在于教育事业的各个主体协同程度不够。以教育惩戒权为例，没有惩戒的教育不是完整的教育，本应是最基本的教育共识，但一方面相关法律没有明确教师的惩戒权，另一方面，个别家长过于溺爱孩子，不尊重教育规律和教师教育孩子的权力，教师面临动辄得咎的处境，对学生的一些问题既不愿管也不敢管。学生的不当言行得不到合理的教育引导，其未来成长自然留下了隐患。同时，教学秩序也可能在不愿管、不敢管的氛围中遭到破坏。此次《意见》制定实施细则，提出抓紧修订教师法的有关规定，既是为了保障教师有效行使惩戒权，促进教师敢管、善管，保障教师的合法权益不受侵害，也是为了规范教师行为，防范过度惩戒甚至体罚的现象，维护学生的权益。

扭转教师不敢管、不愿管的状况，还需要家长、社会的配合和理解，形成正确的育儿观念，尊重未成年人的成长规律、尊重教师的教育权力。如果家长抱着一颗“玻璃心”，甚至不能接受对孩子的正常批评，那么即便有法律撑腰，教师也会有所忌惮。

深化义务教育改革，离不开关键领域的推进，要通过包括教育评价、招生考试等一系列改革举措，引导学校、家庭、社会形成科学的教育质量观、政绩观。深化义务教育改革的主战场当然是在学校，要强化课堂的主导地位，发挥课堂育人主阵地的作用。学校首先要树立科学的教育质量观，坚持正确的育人理念，打破唯分数论，着眼于孩子的全面发展、为孩子的终身发展奠基。

比如，针对课外培训热难题，一方面是在招生制度方面，推行免试就近入学，稳定家长的升学预期。同时，要求提高学校教学质量，开足、开好国家规定课程，不得随意增减课时、改变难度、调整进度，严格按课程标准零起点教学，因材施教，满足不同学生多样化的教育需求，降低课外培训需求。要达成改革目标，不能仅靠学校的单兵突进，必须依赖家长的配合。如果家长盲目攀比，罔顾教育规律和成长规律，一味给孩子增加负担和压力，那么减负目标就很难实现。

李一陵

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