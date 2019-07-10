中国地质大学（北京）2019年普通本科招生章程

第一章 总 则

第一条 为了规范招生行为，保证招生工作顺利进行，依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定，结合学校实际情况，制定本章程。

第二条 我校全称为中国地质大学（北京），为公办、全日制普通高等学校；是教育部直属的全国重点大学，是首批设有研究生院的高校之一，也是“211工程”、“985”优势学科创新平台和国家“双一流”建设高校。注册地址为北京市海淀区学院路29号，邮政编码100083。

第三条 被我校普通本科录取的学生，在规定的年限内达到所在专业毕业要求者，颁发中国地质大学（北京）本科毕业证书；符合学校学位授予有关规定者，颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。

第二章 组织机构及职责

第四条 我校设立由书记、校长、有关校领导及有关部门负责人组成的普通本科招生工作领导小组，负责全面贯彻落实教育部及各省级教育招生主管部门有关普通本科招生工作政策，领导我校普通本科招生工作的具体实施，决策、审议普通本科招生工作中的重大问题。同时，我校成立由纪委书记任组长的纪检监察小组，全程监督普通本科招生录取工作。

第五条 领导小组下设招生办公室，挂靠在教务处，负责普通本科招生日常工作。

第三章 招生计划

第六条 按照教育部核准的年度招生规模，本着不断优化生源结构、促进教育公平的原则，综合考虑国家政策与导向、各省生源数量与质量、部属高校区域分布等因素，结合近年来毕业生就业、历年计划安排情况，编制分省分专业招生来源计划，经教育部批准后向社会公布。

第七条 预留计划不超过我校本科招生计划总数的1%，用于录取平行志愿省（自治区、直辖市）超过计划数提档的、符合录取要求并服从专业调剂的考生，或投放到生源好、分数高的省（自治区、直辖市），用于调节各省生源的不平衡。

第四章 招生类型及录取规则

第八条 我校招生录取工作在教育部统一领导下，在各省（自治区、直辖市）教育招生主管部门统一组织下进行，执行教育部规定的“学校负责、招办监督”的录取体制，本着公平、公正、公开的原则，综合衡量、择优录取，全面贯彻实施高校招生“阳光工程”。

第九条 根据各省（自治区、直辖市）教育招生主管部门划定的第一批录取院校最低控制线，参照生源情况确定我校的提档比例，提档比例一般控制在招生计划数的105%以内。

第十条 按照顺序志愿投档的批次,在第一志愿生源不足的情况下，将按照考生投档分数由高到低择优录取非第一志愿考生；按照平行志愿投档的批次，未完成的招生计划将按照各省（自治区、直辖市）相关规定择优录取征集志愿填报我校志愿的考生。

第十一条 对享受教育部和各省（自治区、直辖市）教育招生主管部门规定的全国性高考加分政策投档的考生，在安排专业时以实考分数为准，遵循分数优先的原则，专业志愿之间不设级差。当考生实考分数相同时，优先录取有政策性加分的考生，其次为相关科目分数较高的考生。相关科目分数比较顺序：文史类考生依次比较语文、外语、数学、文综，理工类考生依次比较数学、理综、语文、外语。对于所报专业志愿均已录满但服从专业调剂的考生，可根据考生成绩等择优调剂录取至其它专业。

对于江苏省考生，理工类选测科目之一须为物理，且等级要求达到A及以上，其它科目等级要求达到B及以上；文史类选测科目之一须为历史，且等级要求达到A及以上，其它科目等级要求达到B及以上；对进档的考生以“先分数后等级”方式，对进档的考生以“先分数后等级”的方式，等级顺序依次为A+A+，A+A，AA+，AA，A+B+，A+B，AB+，AB。

对于内蒙古自治区考生，执行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。

对于浙江上海综合改革试点省份，考生的选考科目须符合相关专业的选考科目要求。

第十二条 我校非英语专业录取时不限考生应试外语语种，但新生入校后只能以英语、日语或俄语作为第一外语。报考英语专业的考生请参加当地招生部门组织的口语考试，录取时参考英语成绩和口试成绩。

第十三条 我校各专业录取时均不限制男女比例。

第十四条 体检标准按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和教育部办公厅、卫生部办公厅《关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》（教学厅〔2010〕2号）及我校制订的补充规定执行。

第十五条 高水平艺术团、高水平运动队、高校专项计划、艺术类专业等特殊类型的招生录取工作具体规定，详见我校2019年相应招生简章。国家专项计划、民族班、少数民族预科班、内地新疆高中班、内地西藏班、港澳台侨联合招生等其他类型的招生录取工作均按照教育部及相关部门的规定执行。

第五章 附则

第十六条 根据国家规定，学生入学须交纳学费、住宿费以及其它费用。2019年我校学费标准为：地质学、地质学（地质地球物理复合）、地质学（旅游地学）、地球化学专业及少数民族预科班4500元/年，软件工程、地下水科学与工程专业5500元/年，英语专业6000元/年，产品设计专业10000元/年，其余各专业均为5000元/年。若国家调整2019年收费标准，将执行新的收费政策。

第十七条 学校建立了包括奖、助、勤、贷、补等多种形式的学生资助体系，并对家庭经济困难新生设立了“绿色通道”。详见当年招生简章，也可访问学校网站了解。

第十八条 新生入校三个月内，学校将进行全面复查，凡复查不合格者，严格按照《普通高等学校学生管理规定》和学校有关实施细则予以处理，情节严重的将移交国家有关部门调查处理。

来源：中国地质大学（北京）招生网

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)