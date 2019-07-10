长安大学2019年本科招生章程

第一章 总则

第一条 为保证学校本科生招生工作顺利进行，切实维护学校和考生的合法权益，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律、教育部有关规定和《长安大学章程》，结合学校本科招生工作实际情况，制定本章程。

第二条 学校名称：长安大学。院校国标代码：10710。地址：陕西省西安市南二环路中段。上级主管部门：中华人民共和国教育部。办学层次及类型：教育部直属、全日制公办本科，国家“世界一流学科”建设高校、首批“211工程”重点建设高校、“985工程”优势学科创新平台建设高校和“111计划”成员高校，由教育部与交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建。

第三条 颁发证书：在规定的年限内达到所学专业毕业要求者，颁发长安大学本科毕业证书；符合学校学位授予有关规定者，颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。

第四条 长安大学本科招生包括普通理工文史、中外合作办学、自主招生、国家专项、高校专项、保送生、高水平艺术团、高水平运动队、艺术类、内地西藏班、内地新疆高中班、少数民族预科班、港澳台侨招生等。

学校招生工作全面贯彻教育部有关文件精神，本着公平、公正、公开的原则，择优录取。

第五条 长安大学与爱尔兰都柏林大学两校合作开设的道路桥梁与渡河工程（中外合作办学）专业是经教育部批准的本科教育项目。学生完成规定的学业任务、达到毕业要求和学位授予条件，可同时获得长安大学颁发的学历与学位证书以及爱尔兰都柏林大学授予的相应学位证书。

第二章 组织机构与职责

第六条 长安大学招生工作领导小组，负责对招生工作进行集体审议和决策。

第七条 长安大学招生办公室作为学校的常设工作机构，负责学校本科生招生的日常工作。

第八条 学校纪检监察部门对招生工作进行监督。同时招生工作接受考生、家长和社会各界的监督。

第三章 招生计划与录取

第九条 长安大学招生录取工作受教育部统一领导，按照“学校负责，招办监督〔指省（区、市）级教育行政部门或招生考试机构〕”的原则，在各省（区、市）级教育行政部门或招生考试机构组织下开展本校分省招生录取工作。

第十条 长安大学面向全国招生，根据国家政策要求，着力促进区域、城乡入学机会公平，优化学校生源结构，统筹考虑各省考生人数和生源质量、各专业就业情况等因素，确定分省（区、市）分专业招生计划。年度招生计划及分省（区、市）分专业招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布的为准。

学校将招生计划总数的1%作为预留计划，主要用于生源质量调控及解决同分数考生的录取。

第十一条 录取原则

1.按各省级招生考试机构提供的投档成绩（认可计入投档成绩的教育部规定的全国性政策加分，不超过20分）阅档。按照顺序志愿投档的批次，高校调阅考生档案的比例原则上控制在120%以内，按照平行志愿投档的批次，调档比例原则上控制在105%以内，具体情况按照与各省（区、市）招生考试机构协商方案为准。

2.按照顺序志愿投档的批次,在第一志愿考生生源不足的情况下，将按照考生投档成绩由高到低择优录取非第一志愿考生。若符合条件的非第一志愿考生生源仍不足，可进行志愿征集。按照平行志愿投档的批次，未完成的计划可进行志愿征集。征集志愿仍不足则将剩余计划调剂到其他生源质量好的省份完成招生计划。

3.按照分数优先原则录取专业，各专业志愿之间不设分数级差（内蒙古自治区按照“招生计划1:1范围内按专业志愿排队原则”投档录取。超过1:1范围的进档考生按照分数优先原则录取）。在专业招生规模允许的范围内，学校将根据考生专业志愿情况适度调整专业招生计划安排。对于专业志愿无法满足的考生，若服从专业调剂，则按照投档成绩结合体检结论等情况调剂录取，直至录取额满；若不服从专业调剂，则作退档处理。

4.在投档成绩相同的情况下，按照数学、语文、外语顺序优先录取相关科目分数高者；公布综合素质评价方案的省份，参考考生的综合素质评价信息择优录取。

浙江上海只录取选考科目与专业要求科目一致的考生。

江苏省考生学业水平测试选测科目的成绩等级要求须达到BB。

5.学校普通类招生专业不限制男女生比例。

6.体检标准按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和教育部办公厅、卫生部办公厅《关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》（教学厅﹝2010﹞2号），及学校补充规定执行。

7.学校自主招生、高校专项、高水平艺术团、高水平运动队、艺术类、保送生等小类别招生项目，依据教育部有关文件单独发布招生简章或实施办法。艺术类专业不组织校考，以各省（区、市）艺术类统考专业课成绩为准；使用编导类统考成绩的戏剧与影视学类（分流专业含广播电视编导和戏剧影视文学专业）高考文化课成绩需达到生源地普通专业第一批次本科录取控制线（合并批次省份按自主招生线）。体育类社会体育指导与管理专业按照各省（区、市）投档成绩录取，同分时依次按照体育专业省统考成绩、高考文化课成绩择优。

8.报考建筑类（含建筑学、城乡规划）的考生，应具备相应的美术基础。报考英语、日语专业的考生，按照生源地省级教育行政部门或招生考试机构投档规则执行，学校对口试不另作要求。

9.中外合作办学专业、英语专业、日语专业、工科试验班、国际工程班专业和艺术类、少数民族预科类别,其招生专业本科教学公共外语课只开设英语授课。外语统考语种为非英语的考生，谨慎填报专业志愿。

第四章 附则

第十二条 学校实施大类招生，按照专业类录取的学生入学后按照专业分流办法进行专业分流，大类招生方案在长安大学本科招生网按年度进行信息公开。若学校对大类招生与专业分流进行改革和调整，以入学后相关分流和管理办法为准。

第十三条 新生入学后，按照国家和学校有关规定进行入学资格复查。复查不合格的学生，依据招生工作有关规定处理。

第十四条 学校建立有以学生成长成才为目标的激励机制，以及全员、全方位、全过程确保家庭经济困难学生完成学业的保障机制。

激励机制中设有国家奖学金、校内奖学金、社会捐赠奖学金等； 保障机制中设有国家助学贷款、国家助学金、国家励志奖学金、勤工助学资助、社会捐赠助学金、临时生活困难补助、冬寒补助、建档立卡家庭及同等困难学生专项资助基金等。学校资助咨询电话：029-82334149。

第十五条 学校按照教育部有关规定及陕西省物价局核定标准收取学费和住宿费。理工外语类、体育类专业学费4950元/人?学年，文史类、民族预科专业学费3850元/人?学年，中外合作办学专业学费60000元/人?学年，艺术类（环境设计）专业学费9900元/人?学年，艺术类（戏剧影视文学）专业学费7700元/人?学年，艺术类（广播电视编导）专业学费11000元/人?学年。住宿费为650-1200元/人?学年，新生到校后按实际安排住宿情况收取。

如果上级部门或陕西省物价局调整当年本科生学费收费标准，学校将按照新标准执行。

来源：长安大学本科招生网

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)