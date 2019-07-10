网售儿童家具，如何买得放心？

资料图片：在江苏无锡，小朋友在体验儿童专用书桌椅。

在日前的电商购物节上，家居产品的销量屡创新高。其中，儿童家具凭借其多样的款式、低廉的价格、便捷的送货服务，受到不少消费者青睐。然而，电商销售的儿童家具是否足够安全和健康？日前，北京市消费者协会发布的试验数据显示，多家知名电商平台上销售的婴儿床、儿童学习书桌椅等商品不符合国家标准。

合格率较低

根据北京市消协发布的数据，20套儿童桌椅中，有13种学习桌、8种学习椅不符合国家标准要求，样品整体不符合率高达52.5%；20个婴儿床样品中，有16个产品不符合标准，不符合率高达80%。

与一般的家居产品相比，儿童家具在结构设计、稳定性、环保指数等方面的要求更为严格。2012年8月正式实施的国家性强制标准《儿童家具通用技术条件》，对于儿童家具的质量标准和安全要求作出了详细规定。而这些标注应当适用包括线上、线下的所有市场和销售渠道。

但现实中，网售儿童家具在材质、尺寸、配件等方面，特别是在产品质量上，往往有别于实体店销售的儿童家具。虽然网络市场成为儿童用品销售的重要渠道，但多次相关产品的监督结果并不尽如人意。

此前，根据市场监管总局官网发布的今年第一批玩具等4种网售产品质量国家监督专项抽查情况的通报结果显示，抽取的463批次产品中，有139批次产品没有标明生产厂厂名和厂址，检测出质量不合格商品116组，总体不合格商品检出率为28.9%。

安全隐患多

按照国家标准，儿童学习桌椅不应有锐利的边缘尖端，不应有危险的孔隙及间隙、抽屉桌台也都要安全稳定，以防儿童遇到被夹伤、扭伤、磕伤、砸伤的危险。然而针对不少产品的试验结果显示，危害儿童的安全隐患问题，在网售儿童家具上依然存在。

网购儿童家具为何问题多多？相比于线下渠道，网售儿童家具往往需要通过价格优势脱颖而出，这就造成一些企业为了降低成本、攫取利润而牺牲产品质量，导致劣质产品涌向电商平台。

此外，相较于线下渠道的多重监督和约束，一些电商平台缺乏完善的商品质量审查和消费者举报机制，这给不法商家在平台投放低质产品提供了可乘之机，导致图片与实物不符、刷单炒信现象严重、退货换货渠道不畅等问题频现。

加大查处力度

在儿童家具等儿童用品的销售过程中，电商平台负有相关的监管责任。

今年正式施行的《电子商务法》，对互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动作出了一系列要求。此外，2018年底，国家市场监管总局发布了《关于进一步加强儿童用品质量安全监管工作的通知》，提出加大网络市场等经营场所的监督检查力度，查处违规销售危险儿童用品、“三无”儿童用品的违法行为。要求电商平台加强对网售儿童用品质量安全的审核，加大对网店的监管力度，及时下架存在质量安全问题的儿童用品，严肃处理涉案商家。

对此，电商平台承担监管责任，对儿童家具产品的质量和评价认真把关，严控“以次充好”或刷单炒信等行为。同时，电商平台还应完善举报机制、畅通维权渠道，切实维护好消费者的合法权益。只有彻底切断不合格儿童家具的流通渠道，才能还给孩子安全、健康的家庭生活环境。

多家电商平台表示，对于监管部门抽检中涉及的不合格商品，会及时进行下架处置，并根据平台规则对商家给予相应的处罚。但由于缺乏直接的对接联动机制，平台管控还存在一定的滞后性。（刘峣 刘林伟）

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)