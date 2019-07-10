原标题：人民网评：加强未成年人保护如何从“建议”变行动

最近一段时间，侵害女童事件时有曝光，令人痛心。如何把未成年人保护落到实处，考验着各级各部门的智慧和能力，更需要拿出掷地有声的举措，让不法者承担应有的法律责任。

对此，最高人民检察院就如何更好地落实一号检察建议，再次调研表态。2018年10月，最高检在认真分析办理的性侵幼儿园儿童、中小学生犯罪案件基础上，向教育部发送高检建〔2018〕1号检察建议书。这是历史上首次以最高检名义发出的检察建议，其重要性不言而喻。

一号检察建议之所以重要，关键要看其为何必要。有数据显示，2018年1月至今年4月，全国检察机关共批准逮捕侵害未成年人犯罪5.42万人，起诉6.76万人。侵犯未成年人犯罪案件多发，给依法惩治侵害未成年人犯罪、加强未成年人司法保护提出了更高要求。面对未成年人保护的严峻现实，切实发挥好一号检察建议的作用，就不能纸上谈兵，而在于行动有力、措施有效。

未成年人保护不是单一保护，而是立体保护、综合保护。其中，不只是要防止性侵行为，还包括校园安全、餐桌卫生等方面。换言之，校园周边是否安全、学生接触人群是否可靠、家庭环境是否和睦等，都在未成年人保护范围内。家庭保护、学校保护、社会保护和司法保护，一个都不能少，更要借由司法保护来织密法律网、提升安全度。为此，从家庭、学校、社会到教育主管单位，再到司法机关，落实好保护责任制不能有丝毫松懈。在这一方面，司法保护仍需加强，该教育的要教育、该严惩的不能纵容、有特殊情况的要因人因地因事施策。这在一定程度上，也是以司法保护未成年人健康成长的意义所在。

制度化保护、常态化执行，才是最见成效的。就目前看，影响未成年人安全的因素不少，如校园安全管理规定执行不严格、教职员工队伍管理不到位、儿童和学生法治教育不足、预防性侵害教育缺位等。针对这些问题，建章立制、完善治理是重中之重，正如一号检察建议所提出的，进一步健全完善预防性侵害的制度机制、加强对校园预防性侵害相关制度落实情况的监督检查、依法严肃处理有关违法违纪人员等，都具有很强的针对性。

当然，有问题意识、有治理对策，更要持续发力抓落实。发出检察建议易，落实工作不容易。2018年以来，全国共发出关于校园安全建设的检察建议3472份。各级各部门如何更加重视相关检察建议，如何让“建议”真正成为行动，需要全社会的齐心配合，如建立监督工作制度和工作台账、欢迎群众监督执行、由检察官担任法治副校长等制度建设，仍然在完善执行的路上。可以说，一号检察建议只有持续抓、长期抓，才能让未成年人保护多穿一层“法律外衣”。

孩子们成长得更好，是全社会最大的心愿。因此，关心未成年人健康成长，就要对损害未成年人权益、破坏未成年人身心健康的言行，坚决防止和依法打击。推动完善未成年人保护法律体系，让制度扎根、让措施落地，用司法之手保护未成年人成长，还任重而道远。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)