原标题：40多名考生集体作弊，背后谁在操纵？

2018年下半年，国家一级造价工程师职业资格考试中，浙江天津两地40多名考生作弊案引起轩然大波。近日，随着浙江省嘉兴市秀洲区检察院以涉嫌组织考试作弊罪对郑某等8名被告人提起公诉，这起跨省组织考试作弊案的幕后“黑手”终于现身。

2018年10月28日上午，在嘉兴职业技术学院考场，国家一级造价工程师职业资格考试(下称“一级造价师考试”)正在有序进行。

一级造价师资格证书含金量颇高，考试难度不小。和所有憧憬能通过考试的考生一样，小康、小蒋等30余名考生也在“认真”地答题。但不一样的是，小康等人的神情有些紧张和慌乱，能顺利平稳度过这难熬的几小时，成了他们最迫切的愿望。但事与愿违，就在他们紧张答题期间，一群身着便衣的警察悄然来到考场。之后，小康、小蒋等30多名考生被警察陆续带离考场，提前结束了这场考试。而在天津某考场，10余名考生也被警察带走。

“这个‘橡皮擦’上有显示屏，我们的耳朵里都塞着黄豆大小的微型耳机，这些都是我们考试作弊用的信号接收器，有人在考场外将答案发送到这些电子设备上，帮助我们完成考试。”面对警察的讯问，多名考生交代，这是一场有组织的集体考试作弊。

很快，警察通过线索锁定了在考试现场“服务”考生的组织者郑某、王某等人，并将他们抓获归案。

经审查发现，郑某和薛某原本同在杭州一家公司工作，几年前选择离开单位创业。事发前，有着研究生学历的郑某在杭州已经有了自己的公司，生活、工作都顺风顺水。

而薛某为了提升自己，曾参加过国家一级造价师考试。虽然没有通过，但他耳闻有人通过无线电作弊通过考试，“有心”的他发现了一条“生财之道”，认为自己虽然没通过考试，但可以从中获利。去年10月，薛某想方设法要到了自称能够提供2018年下半年的一级造价师考试试卷答案的卖家电话。之后，薛某将自己的“赚钱”想法告诉了郑某，两人一拍即合，决定共同发财。

不久，郑某、薛某共同花3万元向上家(在逃)购买了考试的答案，又花3万余元购买了5个信号发射器、100个信号接收器微型耳机，并招揽了王某等人作为帮手，负责“报考挂靠”“业务推销”“考场把风”等“业务”。

经过踩点、考察，郑某等人最终决定在嘉兴和天津两地组织考试作弊，并通过介绍接到了40多名考生的“生意”，约定每名考生的服务费用为4.5万元。

面对如此高昂的服务费，有些考生却步了，也有的担心答案有假。此时，薛某表示考试前只预收每位考生1万元，考试通过后再付余款；若考生实在拿不出那么多钱，郑某等人提出，在考试通过后可以将资格证书拿出来，免费让他们挂靠到其他单位两年，而这两年的挂靠费他们就可以赚10万元左右。面对如此优惠条件，一些考生抱着侥幸心理大胆一试。

经嘉兴市秀洲区检察院审查，认为郑某、薛某在法律规定的同一场国家考试中，组织多人使用信息技术手段进行作弊，属情节严重；王某等6人明知他人组织考试作弊，仍提供帮助，均构成组织考试作弊罪，遂依法向法院提起公诉。

(责编：郝孟佳、熊旭)