禁止有害APP进入校园，教育部将建立长效管理机制

昨日，教育部在国务院新闻办公室召开了新闻发布会，教育部基础教育司司长吕玉刚表示，为防治有害APP进校园，教育部正在制定《关于引导教育移动互联网应用健康发展的意见》，积极探索建立数字化教学资源进校园的长效管理机制。

近日，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称《意见》），《意见》提出要建立数字化资源进校园的审核监管机制。对此，吕玉刚表示，近些年来随着“互联网+”教育的快速发展，适应了学校教与学的需要，大量数字化教育资源进入学校，为推进学校的教育教学工作、提高教育质量发挥了积极重要的作用。同时应该看到，由于监管缺失，一些不良的有害的APP也进入了校园，包括色情的、暴力的、商业活动的APP进入校园。

吕玉刚表示，“为了有效地治理这个问题，禁止有害APP进入校园，去年12月28日教育部办公厅专门印发了《关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》，建立了双审查制度，谁使用谁审查、谁主管谁负责，首先学校把好关进行审查，然后县级教育主管部门备案审查，审查通过后才能进入校园使用。对于收费等方面的管理也提出了具体要求和规定。”

下一步，吕玉刚表示：“我们要进一步完善相关制度，教育部正在制定《关于引导教育移动互联网应用健康发展的意见》，积极探索建立数字化教学资源进校园的长效管理机制，对各学段的数字化教学资源进行有效的规范管理。”（中国青年报·中国青年网记者 叶雨婷 樊未晨）

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