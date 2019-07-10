青岛积极推动中小学劳动教育 纳入综合素质评价体系

近日，青岛市教育局印发《关于落实中小学劳动教育工作的意见》，提出到2020年，要在全市范围内遴选20家优秀中小学劳动教育基地，到2022年各区市至少建立一处区域性学生劳动教育基地。学生参加劳动教育情况将纳入中小学生综合素质评价体系。

《意见》提出，要完善劳动教育管理体制，各级教育行政部门要安排专人负责劳动教育，教研部门设置专兼职劳动教育教研员。自2019年秋季学期开始，各中小学在学期开始前向所属教育行政部门上报学校劳动教育工作计划和时间安排。

青岛要求中小学采取有效措施，配足配齐劳动教育教师。积极探索建立专兼职结合的劳动教育教师队伍，在校内各学科教师全员参与、分工协作的基础上，广开渠道，开门办学，聘请劳模、职业学校教师、能工巧匠、专业技术人员、学生家长、非物质文化遗产传承人担任兼职教师，兼职教师每学期至少参加两次校内劳动教师教研活动，至少给学生授课两次。

青岛提出加强劳动课程与各学科教学有机融合，鼓励各学校整合劳动、科学、综合实践、环境、技术等课程，做好劳动教育幼小衔接，小学侧重劳动习惯养成，初中侧重劳动技能培养，高中侧重劳动实践与创新。

此外，青岛还对不同学段学生劳动教育的成果作出了细化要求，各学校要将学生参加劳动教育情况统一录入青岛市中小学生“十个一”评价记录手册和信息平台，纳入中小学生综合素质评价体系。（孙军）

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