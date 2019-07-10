原标题：我国每万人口发明专利拥有量达12.5件

本报北京7月9日电 记者袁于飞从国家知识产权局9日在北京举行的新闻发布会上获悉，2019年上半年，我国主要知识产权指标符合事业发展预期，知识产权综合实力稳步提升。截至2019年6月底，最能体现我国自主创新能力的指标——每万人口发明专利拥有量达到12.5件，较2018年底增加1.0件，提前完成“十三五”规划确定的12件目标。

当天，国家知识产权局集中发布专利、商标、地理标志、集成电路布图设计的半年统计数据。根据发布，2019年上半年，我国共授权发明专利23.8万件（国内发明专利19.2万件），同比增长9.9%；国内（不含港澳台）发明专利授权量排名前三的企业依次为：华为技术有限公司（2314件）、中国石油化工股份有限公司（1595件）、OPPO广东移动通信有限公司（1312件）。

发布显示，国外在华发明专利申请量达到7.8万件，同比增长8.6%；国外在华商标申请量为12.7万件，同比增长15.4%。国外在华发明专利、商标申请量的持续稳定增长，显示出国际社会对我国知识产权保护的信心。

另悉，上半年我国高价值专利审查周期较年初压减0.5个月，商标注册平均审查周期较年初压减1个月，显示出我国压减知识产权审查注册周期的工作取得成效；我国专利质押融资项目同比增长33%，其中金额在1000万元（含1000万元）以下的小额专利质押融资项目占比为68.6%，显示出更多创新型中小微企业通过知识产权质押获得融资支持，知识产权运用效益大幅提升。

(责编：何淼、熊旭)