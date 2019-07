原标题:短视频正成为青少年教育新工具

当下,随着信息化取代工业化成为经济和社会发展的驱动力,青少年的社会化教育面临的挑战也发生了变化。新的信息传播媒介改变了人们的感觉比率和知觉类型,知识和教育领域发生着更大的变化和更深刻的变革。作为近年来移动互联网领域兴起的重要内容形式,短视频实现了视听审美的有机结合,为人们的生活提供了全新的观察视角。越来越多的青少年开始参与到知识生产和传播的过程中去,将每一个头脑中的无穷性和未来性编码为信息时代通用的符号图景,共同享有人生出彩的机会。

近年来,抖音等短视频社交平台吸引了青少年的兴趣。如何通过视频化、故事化、趣味化、简短化的小产品,调动起青少年学习的积极性?2019年3月,中国科学院科学传播局、中国科学技术协会科普部、中国科学报社、中国科技馆四家权威机构与字节跳动联合开启“DOU知计划”,以13名中国科学院、中国工程院院士和52名知名学者、科普人士为引领,通过短视频推动全民科普,就是一种激发学习兴趣的新媒体探索。

抖音方面数据显示,截至2019年6月,抖音平台青少年教育类内容短视频数量超过547万,累计点赞量近149亿,累计转发分享量超过8.5亿,累计播放量超过4752亿,青少年短视频教育内容,已成为抖音内容生态重要组成部分。

日前,中国教育电视台《教育传媒研究》杂志、中国传媒大学协同创新中心、抖音青少年网络健康成长研究中心,联合启动“青椒计划”,旨在推动短视频青少年教育,并发布该计划首份、也是国内首份青少年短视频教育研究报告《成长的百科全书--短视频社交与青少年教育研究报告》。《报告》指出,抖音短视频由于兼具“短与故事化(short and story-like)”、“丰富与易得性(sufficient and searchable)”、“分享与社交化(sharing and socializing)”6S特征,便利了知识的生产与分享,从而得以汇聚大众知识结晶、撰写当代新“百科全书”。而这部集合了传统精粹与世界万象、基础教育与成长进修、生活智慧与职场技巧、自然科普与社会通识的“百科全书”,正在成为当代青少年教育的新工具。

为进一步发挥短视频在青少年教育领域的积极作用,抖音联合学术机构将基于“青椒计划”,积极组织开展青少年短视频教育学术研究、邀请学界业界专家成立“抖音青少年教育内容专家顾问团”、参与抖音青少年短视频内容发展策略制定、号召各界携手共建青少年短视频教育绿色生态。抖音也将根据“青椒计划”,为优质青少年教育类内容创作者开通5分钟权限,给予更广阔的创作空间;同时启动“#青椒计划”挑战赛,号召平台有能力的创作者积极创作青少年教育类优质内容。

清华大学新闻与传播学院常务副院长、中国新闻史学会会长陈昌凤教授提出,在知识转移的趋势下,相较于从线性思维中成长起来的一代人,当代青少年更具创新性思维与扩散性思维,也更敢于创想更有创见,教育应主动适应社交媒体时代的特质,主动让孩子从中获得养料。短视频平台能够主动担负起教育的社会责任,将知识输出、思想品德的培养、人格的养成纳入到内容生态中,是一件值得欢迎的事情。

知识类短视频之所以能够广泛吸引青少年的关注与学习,很大程度上是因为其内容与形式贴合青少年的兴趣。它能够将卡通形象、背景音乐、模拟动画等各种元素进行组合,通过一种故事化叙事,将知识情景化的同时也能寓教于乐,完成了知识的具象与趣味蜕变,使复杂知识变得通俗易懂、抽象知识变得具体可见、严肃知识变得生动有趣,最大程度地激发了青少年的学习兴趣,进一步促进了他们的成长成才。正如法国哲学家卢梭所言,“问题不在于教他各种学问,而在于培养他有爱好学问的兴趣,而且在这种兴趣充分增长起来的时候,教他以研究学问的方法。”

中国教育电视台总编辑胡正荣教授指出,短视频平台在繁荣发展的同时,也需要承担更多的社会责任。教育者和相关组织有责任给予青少年正确引导,并通过合理把关,为青少年营造清朗的网络空间。此外,政府、学界、教育组织和其他社会力量需要形成合力才能促进知识价值的实现,为中国青少年教育打开新道路,拓展新领域。社会各界需要“脚踩大地、着眼未来”,用更加符合时代特色、更加适应时代需求的战略眼光,共同为青少年教育发展贡献力量。

此前,抖音和共青团中央共同发起“我要笑出国粹范”活动,大力推广传统文化精粹;与七大博物馆联合推出《第一届文物戏精大会》累计播放量突破1.18亿,点赞量高达650万。通过简短的内容、多元的形式和便捷的渠道,将复杂的知识简单化、将专业的知识大众化,让知识的传播浸润到生活中,用声音和影像的组合奇迹,展示了海量丰富的知识素材,形成一幅上下滑动的跳跃之书,让更多的青少年走向提升自我不断成长的人生道路。

在当前,知识和教育的概念不再是填补空白,而是在现代化、信息化的时代背景下更好地处理“传授知识”与“培养智能”之间的关系。随着知识边界的不断扩张,我们教育界和传媒界的工作者要善于使用新技术手段促进科技教育活动内容和形式的创新,发挥信息化优势推动科技教育平衡充分发展,注重培养青少年的自主能力、研究能力、表达能力、思维能力、模仿能力和组织能力。青少年是充满活力的。信息时代中,青少年既是知识学习与教育的主要人群,也是互联网的“原住民”和新传播技术的“主力军”。教育者和社会组织一方面要通过合理地把关,为青少年提供丰富的知识内容和营造清朗的网络空间,另一方面也要落实立德树人的根本任务,遵循青少年成长的特点和规律,满足青少年把日常生活中真诚的、单纯的、热情的感知与想象进行分享的意愿,鼓励青少年从这种新兴的模式中学习了解知识、学习知识。

