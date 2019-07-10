原标题：墨娃唱京戏 国粹颂祖国

“京腔京韵悠扬，唱念做打形象。翰墨雅韵深长，文化根深花香。做人之基立稳，来日必成栋梁。”时值伟大祖国成立70周年之际，为了弘扬国粹和传承中华优秀传统文化，感受京剧艺术魅力，提升戏曲艺术素养，2019年7月8日，北京市东城区天坛东里小学“墨娃唱京戏 国粹颂祖国”京剧汇报演出暨高参小艺术教育成果展示在北京湖广会馆举行。

在开唱之前，彭爱军校长做了声情并茂的致辞。她在致辞中说道:“今天，东里小学可爱的墨娃们，将以超强的演出阵容亮相湖广会馆，相信不远的将来，我们的孩子们一定会成为中华文化传播的使者，承泽这千古华夏的文明，用激情与才情扮好属于自己的艺术，用自信与智慧去传承中华国粹，在美育教育的养分中尽显中华神韵和民族精神之品格。”随后，天坛东里小学的“墨娃”们给现场观众带来了一场精彩的京剧汇报演出。

京剧舞蹈《欢天喜地美猴王》，为今天的大戏拉开帷幕。接下来《振兴京剧从娃娃抓起》、《卖水》、数板等京剧选段，孩子们的一招一式，将京剧的韵味表现的淋漓尽致，让观众沉醉其中，在场观众由衷的赞叹孩子们精气神十足！以及《凤还巢》、《穆桂英挂帅》、《红灯记》、《今日同饮庆功酒》、《三岔口》、《桃花村》、《珍珠衫》等红色传承、耳熟能详的经典曲目，孩子们个个精神饱满，以深厚的功底、优美的唱腔，再现了中华儿女英勇抗战、不怕牺牲、革命到底的战斗精神，也表达了东里人传承红色基因，做红色接班人的理想信念。随后，月琴演奏《柳青娘》、《西皮小开门单》、《西皮小开门双》，京胡演奏《二黄小开门》，京胡月琴合奏《二簧八岔》，京韵舞蹈《京剧娃娃》，《智斗》、《武家坡》、《锁麟囊》等经典传统剧目，小演员们展示了深厚的功夫底蕴，唱念做打，样样有模有样，不时的引来观众们的啧啧惊叹声。令人激动的谢幕曲，学校根据京剧艺术特点所创编的《戏曲广播体操》将整台大戏推向高潮，赢得了现场观众阵阵掌声。

京剧是融唱念做打于一体的戏剧表演形式，19世纪中期，孕育于民间，融合了中国南北方戏剧元素的京剧，在北京发展成熟，广泛流布于全国。2010年11月16日，京剧被联合国列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。京剧所蕴藏和承载的文化内涵和精神价值，能够为民族魂魄的振作、民族精神的弘扬、民族价值观念的再造、民族文化的复兴提供营养和资源，对构建具有中国特色的社会主义与和谐的人类社会有着重要的现实意义。今天，天坛东里小学通过此次汇报演出，不仅仅是三年来孩子们学唱京剧成果汇报，更是“高参小”项目的具体呈现，从而加强京剧通识普及教育，增进青少年对京剧艺术的了解和体验，营造京剧传承发展的良好氛围。在这个炎炎的夏日，看到全场座无虚席的观众，看到观众们从始至终的欣赏，以及热情的掌声和喝彩声，我们相信京剧艺术魅力已经浸染在天坛东里小学这片生机勃勃的沃土……正如负责此次汇报演出的德育主任王珏老师所说：“我们开设的京剧课程不是让孩子都在课堂上学唱京剧，而是培养他们接受传统文化的思想，让孩子们接触、感受京剧的魅力。我们只是为孩子们打开一扇窗，让孩子们有机会了解中华优秀传统文化，发展他们的兴趣。”

“动静相宜，行之千里”。据了解，天坛东里小学在“传承翰墨文化，奠定做人基石”办学理念的指引下，在长达27年的书法教育实践中，尤其是自“高参小”实施以来，在落实东城区青少年“文化·传承2030”工程的具体实践中不仅仅让墨香隽永，更让全校师生们共同感受京剧艺术的无穷魅力。2016年，天坛东里小学相继成为北京少儿京昆教育学会的基地校、东城区青少年校内校外京剧教育协作体成员校，融通多种校内外资源，开设了“娃娃唱京戏”的校本课程，并相继组建了月琴、京胡、美猴王社团，孩子们学习课程、观看演出、参加比赛，在一次次活动展示中增进了对国粹艺术的了解和喜爱。与此同时，学校还将每周五作为全校的“京剧课程日”，在原有基础上又增加了一批少儿京剧社团，请来专业师资、名家名角为孩子们教授青衣、花旦、武生、念白……孩子们已经融入于中华文化星河中在闪烁头角，融入于国粹的艺术世界里享受那古意中的彩屏。

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