小“诗人”和小“CEO”？看中美老师如何玩转课堂

人民网北京7月10日电 昨日，围绕新时期的教师成长的主题，呼家楼教育集团组织了专题培训。呼家楼中心小学及PDC联盟校的400余位老师参加了此次培训。

培训现场 （曹雯/摄）

北京市教育研究院基础教育研究中心小语主任、特级教师张立军授课统编版教材《爱国诗两首》。张立军从诗歌背景入手，引领学生逐步通过文字领悟诗人的爱国之情。整堂课不仅局限于一首诗，而是将同一历史时期下的《示儿》和《题临安邸》进行勾连，引领学生对比阅读，深入学习与理解诗歌。授课结束后，张立军就授课思路分享经验。他指出，老师在备课时要遵循1+1>2的整合一体化原则，即不能将知识的讲授孤立放入一堂课，而是应该将分散的信息整合，从而使得不同的内容在交融中达成一致；注意教材中的规定动作，要体现在“两头”；要注重对规定动作的“解冻”、“加工”、“开发”。

学校特邀美国私立学校麦克多诺学校的国际教学项目主任Mary Catherine Irving老师携学生为现场联盟校老师们进行了PDC《儿童企业家》项目课程的展示。Mary Catherine Irving老师带着孩子们通过团队协作来调查和解决企业运行中会遇到的组织和管理问题，从而获得真实生活中的知识和技能。在此过程中孩子们进行着未来的职业体验，化身为小小“CEO”、“CFO”等身份，在真实的探究中提升着自身的眼界与技能。在课堂总结中，孩子们进行了批判性反思，他们独特的思维方式与勇敢的表达得到了赞许。参与课程的孩子们表示，“项目学习给了我们真实动手操作的机会，能在此过程中感受到来自同伴支持的动力。”

学生项目展示后，美国专家还向参会教师介绍了PDC项目学习的九大特征并进行了交流与互动：要让学生参与实际问题讨论；要求学生运用查询、研究、规划技能、批判性思维、创意思维和解决问题的能力来完成项目；要求学生在实施项目时学习并结合多个领域的课程知识与能力；为学生提供机会，通过团队合作，学习和实践人际交往技能；让学生有机会练习使用成人生活和职业所需的各种技能；让学生在项目初始就明确对学习结果的期望；引导学生批判性反思他们的经历以及如何在团队中工作；项目结束时通过演讲或成果展示学习结果，并进行评估；鼓励学生能够利用多种优势创造性解决问题。

据了解，PDC是项目-驱动-生成(project- drive- create)的简写，即通过项目驱动方式达成育人目标，让孩子完成对生活和世界的价值建构，成为一个具有生存和生活能力的幸福的人，与芬兰的“现象教学”存在很多共通之处。目前有近百学校加入PDC教育联盟，其中包括河北省唐山市开平区第二实验小学、湖北省黄冈市实验小学等多所国内学校及美国麦克多诺学校、芬兰萨维奥小学、加拿大圣·安吉拉小学等国外学校。（曹雯）

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