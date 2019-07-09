从“招分”到“招人” 需做多重准备

近年，高校招生越来越受到各方关注。录取分数线然成为高校最显性的指标之一，其影响力不啻教学和科研方面的重大奖项。对于高考改革以及与之伴随的招生改革，多数招生办工作人员内心是矛盾的。一方面欢迎新高考，因为招办多年来做的都是“招分”而非“招人”的工作，分数是录取的唯一依据，社会舆论也将高校简单地按照文、理科分数线“排座次”，高校不堪其扰。在新高考下，录取分成了若干小类进行，分数线的比较失去了标准的唯一性，其关注度和影响力都随之降低，招办有了一定的“招人”机会。但另一方面，新的录取模式让招生工作变得更为复杂，若干专业或专业组分别投档录取，加之招生宣传、计划编制等需提前进行，再增加综合素质评价等考核方式，以各高校招生办目前的人员配置很难应对工作挑战，高校所投入的人力物力也会大幅增加。

作为贯通大中学人才培养的重要一环，高校招生理应有更大的格局。

招办首先要充分认知和积极参与高考改革，在保证教育公平和接受监督的前提下，争取一定的招生自主权，尝试进行多元录取。同时，高校亦须认识到，作为公益性教育机构，所承担的任务不只是为自身招揽生源，同时还起着引导高中教育方向的作用，出口决定入口，怎么考、怎么招，决定了高中教育会朝着什么样的方向努力，甚至一定程度决定了基础教育的办学方向。时下社会关注的颇多的自主招生，本是打破唯分数的一种尝试，但总体看各校的规模都很小，比例也很低，而随着自主招生政策的调整，今年在规模比例、招生专业、门槛条件、考核过程等方面，都较往年更为严格。笔者在此建议各方要坚持改革定力，科学分析，对于出现的问题在继续深化改革中解决，勿回到靠分数决定一切的简单模式中。综合素质评价在一定范围内要勇于尝试，同时对提前批、大类招生等，要充分探讨其合理性及共性因素，尽量避免“一校一策”。其次，招生办要努力构建全员参与的招生工作体系，促进教育教学改革和建设。校领导、学院领导、教师、管理干部，都要参与到招生工作中，发挥各自角色作用。在招生一线与考生和家长多接触，可以了解考生为什么选择和为什么不选择，再将这些有价值信息反馈到学校和各学院具体实践中，服务于学校人才培养的工作主线。同时，要尽力调动二级学院的积极性。南开大学在制定分专业招生计划、实际录取、入校二次选拔、大类分流以及转专业等环节，通过增加弹性和流动性，调控各学院学生人数，促使学院更为重视培养工作的吸引力和有效性，纷纷主动改革，采取措施吸引学生和留住学生。

面向未来，招生办还需做好准备，迎接转型挑战。招生是培养的前置，高水平大学的招生应该为培养阶段选拔更适合的生源。通过新高考进入高校的学生越来越多，生源知识结构多元化，培养阶段也应做好应对。高校更需依据自身特点，增加选择机会，在大类分流、转专业等方面给学生提供更多可能。因此，未来的招生工作人员必须具备较强的业务水平，能够根据学生特点，给学生提供有针对性和专业的建议。

此外，高校招生还要有健康的工作氛围。在给予高校一定程度招生自主权的同时，须加强事中监管和违规处罚力度。高校更应珍惜“招人”机会，在申请审核和笔试面试过程中，做到“公平、公正、公开”。同时，高校间要避免恶性竞争，一线咨询过程中，经常有考生与家长表达“某某高校与我们签订协议保证进入某实验班”，“某某大学已同意给奖学金，请问你们有什么优惠措施”，部分高校承诺给予的“优惠政策”，使得部分考生及家长在同类型高校中不停地“谈条件”，使招生有点儿“变味儿”，应该加以制止。（金柏江）

（作者系南开大学招生办主任）

《光明日报》（ 2019年07月09日 14版）

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