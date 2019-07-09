原标题：本科生闯科研如何才能不迷茫

“我第一次进课题组，听组会，就跟刘姥姥进大观园一样。”北京一所高校的大三学生张萌（化名）说。像张萌一样，本科生参与科研，加入课题组，走进实验室，正变得越来越普遍。现在，勇闯科研丛林的本科生越来越多。尽管初衷积极、动力充足，但真正走入科研丛林之后，不少本科生有些迷茫，一些带本科生做科研的导师也心存困惑。到底本科生应该如何做科研，大家似乎都在摸索。（《中国青年报》7月8日）

本科生是否应该做科研，一直是有争议的。反对方认为，本科生大多基础不牢，逻辑思维能力通常不够强，还未达到做科研所需要的基本条件，所以，要求本科生做科研有“拔苗助长”之嫌。而支持方则表示，补上本科阶段科研意识和能力培养的缺失，便有可能固化大学生科研基础，为以后给社会和国家创造价值提供有力支撑。

也正是基于这一思路，2018年9月，教育部发布的《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》指出，推动国家级、省部级科研基地向本科生开放，为本科生参与科研创造条件，推动学生早进课题、早进实验室、早进团队，将最新科研成果及时转化为教育教学内容，以高水平科学研究支撑高质量本科人才培养。

我认为，这样的规定是符合现实需要的，也是时代大势所趋。但也要认识到，本科生做科研的现实局限性，是真实存在的问题，无法忽略，迷茫与焦虑也是正常反应。不过，两者并非天然对立，可以通过一系列举措疏解，并实现一种相对平衡：在追求科研的路上，放大科研的价值和魅力，使参与者放下迷茫焦虑，与科研更好融合，进而坚定走向未来。

本科生做科研与否，本身就应该是一个双向选择的过程，既要看学生的意愿，也要看教授的态度，而不是强制或者盲从。有了这样的双向选择，本科生闯科研“失控”的概率也会相对小一些。

当然，这样的双向选择只是基本前提。毕竟很多学生在报名做科研时，往往都是一腔热血，不少人经过一段时间磨砺后，往往心力交瘁，或者直接退出。其实，任何年龄段的人，做科研都存在一定局限性，所以有局限性不可怕，可怕的是找不到方法去克服。现实中，不能只给本科生做科研的政策环境，却不为本科生量身定做一套科学合理的科研培养机制。

这套机制，要遵循实事求是和循序渐进的原则，既要保证科研培养内容和本科生自身专业基础相适应，又要进一步加强导师的教育责任，呵护本科生的科研初心，而不是将培养研究生的机制直接照搬过来。

有了这样一套机制，本科生对科研的兴趣才能真正养成，他们的一腔热血才能不浪费。即便最终未能成功，也有一定价值和意义。

默城

(责编：何淼、熊旭)