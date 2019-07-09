原标题：重庆：简化学生资助申请，取消学生开证明

本报重庆7月8日电（中国青年报·中国青年网记者 田文生）8日，重庆市教委召开了2019年高校学生资助新闻通气会，全面介绍、解读了2019年重庆市高校学生资助政策，为高校家庭经济困难学生申请国家资助提供指引。

重庆市委教育工委委员、市教委总会计师郭小萍全面介绍了高校学生资助政策，具体包括奖、助、贷、勤、免、补等在内的20余项资助措施。党和政府构筑了政府主渠道、社会补充、高校“兜底”的全方位大学生资助保障体系，每年筹集高校大学生资助资金27亿元，做到应助尽助，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。

今年，重庆市将多措并举，进一步优化高校学生资助工作。简化学生资助申请手续，将“学生开证明”改为“学生申请+学生书面承诺”，强化学校和政府审核责任，推进学生资助申请“就近办”“网上办”。实行大学生资助资金统一发放，保障资助资金及时、准确、直接发到放每个学生手中。建立健全“兜底”保障机制，全程保障高校家庭经济困难学生上学“三不愁”，即入学前不用愁、入学时不用愁、入学后不用愁，高校从学费等事业收入中计提4%~6%的资金用于学生资助，为学生资助“兜底”保障。推进资助育人政策，讲好资助育人故事，把“扶困”与“扶智”，“扶困”与“扶志”结合起来。

2018年，重庆市发放高等教育学生奖、助、贷、免、补等资金共计27.5亿元，惠及高校学生53.4万人次。

(责编：何淼、熊旭)