新疆统筹推进教育脱贫攻坚 全力推动教育惠民工程

记者从新疆维吾尔自治区新闻办日前主持召开的自治区教育脱贫攻坚新闻发布会上获悉，自治区紧紧围绕“两不愁三保障”，全力推动教育惠民工程，着力加强教育脱贫攻坚工作成效显著，群众满意度和获得感显著增强。

自治区教育厅党组成员、副厅长刘玉光介绍，自治区精准制定政策，统筹推进教育脱贫攻坚。建立了“受资助学生、建档立卡学生、困境学生、残疾学生”4个花名册和一个工作推进台账，做到建档立卡贫困学生实名制到县、到乡、到村，到校、到班、到人，确保家庭经济困难学生教育有保障、资助全覆盖。截至2018年底，全区小学学龄儿童净入学率达99.9%，初中适龄少年净入学率达99.3%，初中阶段升入高中阶段升学率达97.3%。

新疆改善义务教育学校办学条件，全面推进自治区城乡义务教育一体化发展。2018年，新疆累计投入48.7亿元，实施“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”和“三区三州”教育脱贫攻坚工程，其中南疆四地州投入达33.5亿元，全面改善了农村义务教育学校办学条件。

自治区还完善各类教育资助体系，形成以政府为主导、学校和社会为补充的“三位一体”资助格局，2018年累计拨付南疆四地州各类学生资助资金44亿元，受益学生达306万人次。同时，实施农村义务教育学生营养改善计划，使131万名学生受益。

在教育队伍建设上，自治区改革招聘制度，下放招聘权限，面向全国招聘，2018年全区共补充教师5.88万人，选派支教教师2.6万人；安排20亿元，专项用于解决南疆四地州自聘教师工资；为南疆四地州10万余名乡村教师发放生活补助。（蒋夫尔）

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