370余位青年学者深入学习研讨《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》

人民网北京7月8日电 深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》（以下简称“《纲要》”）研讨会暨第十八届全国高校青年德育工作者论坛5日至7日在京召开。全国多个省市教育工作部门负责人、马克思主义理论研究专家、近百所高校党政干部和思想政治理论课教师、辅导员、共青团干部等370余人参加活动。

教育部思想政治工作司副司长张文斌指出，当前高校党的建设和思想政治工作面临新形势新任务，我们要不忘初心、牢记使命，在新的起点上回答好和解决好“为谁培养人、培养什么样的人、如何培养人”这个根本问题，写好“为党育人、立德树人、三全育人”这篇大文章，始终坚持和加强党对高校的全面领导，始终聚焦促进青年学生德智体美劳全面发展，始终着力推动思想政治工作质量全面提升。

与会代表围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推动高校思想政治工作创新发展、高校思想政治理论课建设、高校党的建设与理论引领、高校学生事务管理、高校思政工作实效性、理想信念教育、爱国主义教育、道德教育以及高校三全育人、师德建设等33个专题进行深入交流与研讨。

大家一致认为《纲要》是进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的重要辅读书目，是当前高校思想政治工作者深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的重要学习材料。学习好贯彻好《纲要》，对于更好地理解把握习近平新时代中国特色社会主义思想的基本精神、基本内容、基本要求，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人具有重大意义。

中国农业大学马克思主义学院院长张晖表示，这次活动非常及时，帮助大家进一步明确了高校思想政治工作的重大意义、目标任务和基本要求，下一步要强化问题导向，弘扬改革创新精神，为推动高校思想政治工作质量提升作出更大贡献。

据悉，全国高校青年德育工作者论坛创办30年以来，已成功举办十八届，为高校思想政治工作领域专家学者碰撞思想、交流互鉴、展示风采提供了良好平台。本届论坛由中国高等教育学会全国高校思想政治教育研究分会、《思想教育研究》编辑部主办，北京科技大学马克思主义学院、中国农业大学马克思主义学院、中国矿业大学（北京）马克思主义学院联合承办。

论坛征集到来自全国各高校及科研单位青年学者撰写的学术文章523篇，经专家匿名评审，遴选出获奖文章109篇，其中一等奖12篇、二等奖46篇、三等奖51篇。这些文章具有较强的理论价值和实践意义，是记录和展现当前高校党的建设和思想政治工作积极进展的宝贵资料。（李依环 段晓芳）

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