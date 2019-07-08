原标题：老师用好教材先得“穿越”和“脑补”

小学语文课本中出现的第一首古诗是什么？出现的第一篇文言文是什么？

相信这样的问题并不难回答，只要认真地翻阅一下教材就能找到答案。

“我统计了，小学一年级语文上册出现的第一首古诗是《咏鹅》，三年级出现了第一篇文言文《司马光砸缸》。”北京师范大学文学院教授、博士生导师，同时也是央视《中国诗词大会》鉴赏嘉宾康震，在参加教育部近日组织的“统编三科教材西部巡讲活动（临夏站）”时给出了答案。

但是，为什么会是这两篇呢？相信真正思考过这个问题的老师并不多。

“老师在面对教材时，其实是面对着一大批智者，面对着巨大的前辈智慧的累积，所以老师首先要有敬畏心，要向教材学习。”教育部基础教育课程改革专家、教育部义务教育教材审查专家成尚荣说。

专家解释，这其实是一个“穿越”和“脑补”的过程。教师如果想真正地驾驭教材、超越教材本身的“方寸之地”，在拿到教材时首先让自己“穿越”到教材编写未完成的时刻，再“脑补”教材选材时的删删减减全过程，只有这样，教师才能站在教材的高度，理解每一篇选文、每一个素材，甚至每一处删减背后所蕴含的教育意义。

“短小精粹的古文很多，为什么一年级上册要选《咏鹅》、三年级的时候选《司马光砸缸》？”康震自问自答，如果认真分析这两篇选材的背后，我们能发现很多内容，首先，《咏鹅》是初唐诗人骆宾王7岁时写成的，《司马光砸缸》则记录的是司马光七八岁时的故事，一个是小儿所作，一个是小儿所为，同样有着极大的社会影响力；而且从两个小主人公后来的发展道路看，他们没有成为“伤仲永”，而是都在各自的成长道路上持续地有着更好的发展。

“老师们在讲了《咏鹅》这首诗后，还可以继续讲骆宾王，讲了司马光砸缸的故事之后，还可以继续讲司马光后续的故事，这才是我们的语文老师要告诉学生的。”康震说，真正的教育在教材的“方寸”之外。

教材是知识的载体，但是“教材不是学科知识的简单堆砌和重叠，而是编者依据便教利学、由易到难、适应学生身心发展特点等原则，对学科知识的有机重组和创造。”人民教育出版社小学语文编辑室主任、统编小学语文教材执行主编陈先云说，比如，一年级语文上册拼音部分“z c s”一课安排到了“zh ch sh r”一课之前，有人提出这种编排方式与声母表的顺序不一致，那么，为什么非要出现这样的不一致？

陈先云解释，这样的编排充分考虑了学生学习拼音的难易程度这个因素。因为，“zh ch sh”分别由两个字母组合而成，从记忆字母形体、学习书写字母的角度，这几个声母掌握的难度要比“z c s”更大。另外，从学习发音的角度看，翘舌音“zh ch sh r”更难，特别是“r”，对许多方言区来说都是难点。因此，在教材中先安排学习平舌音“z c s”，有了“z c s”的基础之后，再学习翘舌音“zh ch sh r”。

“编写教材时这种顺序上的调整，是顺应了学生由易到难顺利掌握知识的规律。”陈先云说。

其实，让老师在教学之前先进行“穿越”和“脑补”，还不仅在于让教师更好地驾驭教材，更是因为教师只有在吃透教材的基础上才能跳出教材，成为一个有温度、有情感的老师。

但现实并不太乐观，我们的课堂上还存在着不少这样的现象：“老师被课本化了、被教材化了、被知识化了、被技术化了。”康震说，这在很大程度上影响着教学的效果，因为学生喜欢一门课往往是从喜欢一个老师开始的，学生不喜欢一门课也往往起源于不喜欢教这门课的老师。

一个没有温度和情感的老师又怎能被学生喜爱？同时，这个过程也是相互的，“老师在讲课的时候没有一个好的氛围，学生对老师的喜爱程度、信任程度不高，也无法让老师获得激励。最终，一个知识老师可能只能讲出一半，使得教材里凝聚的智慧无法传递出来。”康震说。

好在，我们看到教育部的统编教材已经从选材、编写环节极力避免这种现象的出现。

在北京市东城区和平里第四小学语文教师王秋菊的手机里，一直保存着一张自己去年所发朋友圈的截图，那张截图记录了她对统编教材一处选篇变化的感受。

小学三年级上册有一篇关于树的童话，《去年的树》。“以往讲这一课的时候都会伴有一种淡淡的忧伤，即使我在课上用力去渲染鸟和树之间的友情，也不能把‘树变成火柴燃烧掉’这个事实敷衍过去。”王秋菊说，这篇文章里藏着作者对生命的思考，笔触干净而细腻，可是忧伤总是伴随着阅读而来，有些敏感又容易共情的孩子，消化掉这样的感受是需要时间的。所以，细心的老师在讲完这篇课文后，就会再去找一些色彩明朗的文章给孩子们读一读。

但是，新的统编教材有了变化，在《去年的树》之后直接跟上了一篇《那一定会很好》。“读完不由得让我拍手称赞，”王秋菊说，这篇小文写了一颗种子成长再成长，长成了一棵看着远方的大树，后来大树变成农夫的小推车，再后来小推车变成让农夫休息的一把木椅，最后变成了一块块小木片铺在阳台上……

“温暖的阳光让他觉得自己又成为一棵树了。和孩子们一起读这样的文章有多好！”王秋菊说，教材将两篇文章放在一起，不仅让学生有更多感悟：成长的每一个阶段都很好，人生的每一种可能性都很好。这样的编排也更激发出了老师的激情，情感自然而然生发出来，教育的契机也就水到渠成地出现了。（樊未晨）

(责编：李依环、熊旭)