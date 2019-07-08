原标题：留学在外：如何跨过语言关

眼下，准备秋季入读国外院校的中国学子，离走出国门、赴国外求学的日子越来越近。作为“过来人”，已经在国外读书的学子提醒即将赴国外留学的学子，并非通过语言标准化考试到国外后就不会存在语言障碍。

想说“天气很热”变成了“我很性感”；到医院一边翻字典一边向医生描述症状……这些初到国外留学的学子的尴尬经历如何避免？如何在短时间内跨过语言这一关？听听“过来人”怎么说。

表述不当带来尴尬

王君艺（化名）在英国杜伦大学读研究生。她告诉笔者，在日常生活中，因为语言表述不当而导致的尴尬经历并不少。“有一次参加学校组织的活动，天气很热，我就说了一句‘I'm so hot’，发现大家都在笑我。后来才反应过来，因为主语说错了，所以表达成了‘我很性感’。”她顿时觉得尴尬不已。

口音问题也是学子跨过语言关的一个拦路虎。马志山在埃及亚历山大大学完成硕士学业之后，继续在该校攻读博士。他说：“刚到埃及没多久，有个中国同学生病了，下课后我和另外一个中国同学陪他去医院看病。虽然学习了标准的阿拉伯语，但在问路时还是不怎么顺利，因为当地人大部分说方言。到医院后，有些详细的症状，我们都无法清楚地表达，刚好书包里有上节课用的字典，我们就在医院里，一边翻字典，一边向医生描述症状，十分窘迫。”

兰寅斐在韩国釜山外国语大学读大三，他坦言，日常生活中因为语言障碍而出现的“小插曲”屡见不鲜：“有一次我去商店买洁厕灵，因为发音不准，售货员一直不知道我想要买什么。最后给服务员看了洁厕灵的照片，服务员才恍然大悟。”

多开口说多交流

马志山学的是阿拉伯语语言文学专业，在出国留学前，他就给自己设定了目标：到埃及留学，一定要充分利用当地的语言环境，增加交流沟通和语言锻炼的机会。

硕士一年级结束后，马志山意识到，仅仅在校园里学习，练习语言的机会还是太少，于是决定开始自己的“实习之路”。他在天津电力建设公司驻亚历山大的项目部实习5个月。除翻译项目部的文件之外，他还会和工程师到施工现场与当地工人沟通、协调相关问题；陪同中国项目组经理到亚历山大电力公司进行洽谈、商讨线路问题的解决方案。“实习的这5个月，在与各方沟通的过程中，我的阿拉伯语水平有了质的提升。”马志山自豪地说。

结束上述实习工作之后，他到新希望埃及有限公司继续实习，做行政类工作。除了接待外宾、协助公司完成人才招聘，还会联系相关部门，帮助公司办理相关证件。

经过两次实习，马志山总结出了自己的语言学习心得。“一定不要太过含蓄而不敢与当地人交流。要大胆地开口说，主动为自己争取沟通交流的机会，只有多说、多练，口语水平才会提高。”马志山说，“学习语言，既要学好课本上的知识，也要注重实践。经历过这两段实习后，我能与当地人用方言进行比较顺畅的交流，也变得更加自信了。”

把课堂当做语言练习场

在课堂上，充分利用与外国学生交流、讨论的机会，也是一种锻炼口语表达能力的有效途径。王天宇（化名）在英国谢菲尔德大学学习，因为文化差异和生活观念不一样，他很少会主动融入当地社交圈子。在他看来，利用上课的机会，也可以锻炼口语表达能力。

据王天宇介绍，在该校的课程设置中，大部分课都划分了学习小组，每个小组中既有中国学生，也有外国学生。几乎每节课都会有小组内自由讨论的环节。下课后，学习小组成员还常需要一起完成老师布置的课题或者准备小组的课堂报告。“这些交流的机会都可以锻炼口语。”王天宇说。

和王天宇一样，在韩国嘉泉大学学习的孙滢坼非常珍惜课堂讨论和小组合作的机会。“自由讨论时，老师为了避免每个小组都是来自同一个国家的学生，还特意调整了座位。在韩国文化阅读课上，我的中国舍友就跟她的韩国同桌成了‘好闺蜜’。”孙滢坼笑着说。

孙滢坼还提到，不少学子习惯于待在熟悉的“中文社交圈”中，除了上课，很少有其它语言锻炼机会。她建议说：“课余时间尽量不要总是‘宅’在寝室里，多出去转一转。也可以加入感兴趣的学校社团，既能做自己喜欢的事情，又能在与社团成员的交流中提升自己的语言能力。”（姜在辉）

(责编：李依环、熊旭)