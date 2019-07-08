义务教育阶段教育教学改革纲领性文件出炉

新华社北京７月８日电（记者胡浩）《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》近日印发。这是党中央、国务院印发的第一个聚焦义务教育阶段教育教学改革的重要文件，是新时代我国深化教育教学改革、全面提高义务教育质量的纲领性文件。

义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来。意见强调，坚持立德树人，着力培养担当民族复兴大任的时代新人；坚持“五育”并举，全面发展素质教育；强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量；按照“四有好老师”标准，建设高素质专业化教师队伍；深化关键领域改革，为提高教育质量创造条件；加强组织领导，开创新时代义务教育改革发展新局面。

中国教育学会会长钟秉林认为，义务教育学段跨度长达９年，是在读规模最大、学龄最长的教育阶段，是与每个家庭、每个孩子的命运息息相关的教育阶段。在整个教育体系中，义务教育具有奠基性作用，被视为现代国民教育体系的基石。

他认为，意见紧紧抓住关键要素，着眼于“教和学什么”，强化德育、体育、美育和劳动教育应有地位；着眼于“怎么教和学”，从优化教学方式、加强教学管理、完善作业考试辅导等方面提出具体措施，切实提高课堂教学质量；着眼于“谁来教学生”，强调按照“四有好老师”标准，建设高素质专业化教师队伍，同时对教育局局长、校长、教研人员队伍建设提出意见。

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