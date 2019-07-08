北京市首封高考录取通知书昨日送达

刘诗懿展示录取通知书 摄影/本报记者 袁艺

录取

本报讯（记者 刘婧）“刘诗懿同学，请接收你的高考录取通知书！”昨日中午12时30分左右，北京第一封普招录取通知书从北京语言大学发出，由北京邮政速递的投递员和北京语言大学师生代表共同送到考生手中。收到这封录取通知书的正是北京八一学校的刘诗懿，她以文科624分的成绩通过北语提前批次录取到日语（日英复语)专业，北京青年报记者了解到，她高考英语取得了136分的好成绩。

上午11时30分，北京市第一封录取通知书由工作人员现场打印，交由北京语言大学校长刘利亲笔签名盖章后生效。与以往不同的是，北京语言大学今年的通知书是由该校在读学生亲手设计，在往年的基础上有所创新。通知书样式是三折邀请函，以素雅、沉静的绿色为主色调，整体风格是典雅而现代的中国风。该通知书将各国语言中的“欢迎来到小联合国”的表达汇聚在一起组成世界地图。北语有来自全世界一百多个国家和地区的学生，世界各地文化在这里碰撞交融，该设计体现了北语多元开放包容的文化特质。另外，该通知书还以行李牌作为伴手礼，既是对新生的关怀，也表达了北语师生对新生加入北语温暖大家庭的期待。

12时30分左右，北京语言大学师生代表来到刘诗懿同学的家中，为她递送这封幸运的录取通知书，祝贺她加入北语，成为北语“小联合国”的一员。学校还为刘诗懿同学送去了两本精美的书籍——《北语记忆》、《“小联合国”的中国情》，希望她能提前了解北语“小联合国”的校史校情，更好地适应北语的学习生活。学生代表向刘诗懿同学送去了“宝贝鱼”玩偶，恭喜刘诗懿同学成功跃龙门，进入“宝贝鱼”行列。刘诗懿同学高兴地接受了北语老师、学长学姐的祝贺，并表示期待早日来到北语，感受“小联合国”的多元文化，开启美好的大学生活。“考取北京语言大学是我一直以来的梦想。”刘诗懿告诉北青报记者，这个暑假，她准备多跑几趟国家图书馆，借阅一些英文、日文杂志进行“预热”，“虽然开学后将要学习一门新的语言——日语，但英语也不能丢”。刘诗懿说，她在高中期间阅读了很多外文原著，对语言有着天生的爱好。

据介绍，今年北京语言大学在提前批次投放了10个小语种专业，计划招生26人，文理科各13人。其中，录取最高分为文科624分、理科640分，最低分为文科611分、理科620分。同时，2019年北京语言大学新增了两个新专业，一是语言学专业，二是金融学（宏观经济核算与分析）专业。

据了解，北京高招录取已于7月6日开始，7月6日至14日，将进行本科提前批录取；7月16日至21日进行本科普通批录取；专科提前批、普通批录取分别定在7月23日至27日、7月28日至30日。

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据了解，今年的首封录取通知书投递还增加了全新的环节。中国邮政未来邮局现场用一枚特制的“梦想未来信”封存刘诗懿同学收到录取通知书第一刻的情景，并邀其写下对未来四年大学生活的美好憧憬。

北京邮政速递在筹备阶段为各大院校提供定制服务，逐一了解各大院校的服务需求，针对高考录取通知书发放时间、寄递数量和个性化需求等制定专业的解决方案，签订规范的服务协议，确保在递送阶段为广大学子和各大院校持续提供迅速、准确、安全、方便的服务。今年，包括北京语言大学在内的31所高校已全部使用个性化封套。

文/本报记者 李宁

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