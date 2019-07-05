无人机“飞手”成了就业市场“香饽饽”

在山东省聊城市茌平县贾寨镇贾寨西村，

植保人员操控着植保无人机给玉米喷洒药物。赵玉国/摄

在电力行业，它可以隔空巡查电网；在警界，它是警方行动的“侦察兵”——如今，无人机因为方便高效正被越来越多地应用在各领域。今年4月，无人机驾驶员被人社部等三部门列为13项新职业之一，巨大的市场需求让无人机驾驶证的持证者成了“香饽饽”。

人力资源和社会保障部近日发布的《无人机驾驶员就业景气现状分析报告》（以下简称《报告》）显示，目前我国无人机驾驶从业者总量达数十万人，就业领域以影视航拍、农林植保、电力巡检、航空测绘为主，约占总数的55%以上。伴随无人机应用领域的不断拓宽，无人机从业人员的选择将会逐年增多，就业空间也将日益广阔。

未来五年人才需求量近百万

周飞是国内某研究院的一名工程师，主要的研究方向是城市安全领域，主要的业务方向是公共基础设施的安全监测。2015年，单位引进了无人机，让周飞产生了利用无人机进行公共基础设施监测的想法。

2016年，周飞通过国内的专业机构培训，成为一名专业的无人机驾驶员。此后，利用无人机进行城市基础设施的巡检，成了周飞的主要工作之一。在几年的工作中，周飞的团队多次利用无人机发现了城市设施的安全隐患。

“成为无人机驾驶员，利用无人机进行数据采集，不仅让我们的工作效率得到了提升，还能利用高空视角或者危险区域抵近查看的办法，发现很多过去的技术手段无法发现的问题。”周飞说。

“在众多无人机产品中，既有便携式的航拍无人机，也有在测绘、安防、警备、电力巡检等领域应用越来越广泛的工业级无人机，目前这些行业对无人机应用的整体解决方案有强烈的需求。”毕业于重庆科技大学的李懿珂目前就职于一家无人机公司，是一名行业应用解决方案专家。此前，他取得无人机驾驶员证书后，一直从事飞行相关工作，而随着飞行经验的积累和知识储备的深入，他逐渐从一名外场作业人员转型为行业应用解决方案工程师。

据不完全统计，目前国内无人机保有量已超过100万架。据IDC（国际数据公司）数据分析显示，到2019年年底，我国无人机年销售量将达到196万架，其中消费级无人机150万架，工业级无人机46万架，预计未来五年无人机驾驶员人才需求量近100万人。

“作为千亿级规模的无人机产业，未来几年我国无人机驾驶员需求量缺口巨大。”清华大学合肥公共安全研究院党委书记、副院长汪曙光认为，无人机驾驶员新职业的诞生弥补了无人机行业对于专业人才与专业技能的需求。

四川省成都市无人机产业协会会长任斌也指出，无人机驾驶员作为一个全新的职业，将促进我国无人机驾驶员专业化、标准化、职业化培养体系的建立，对解决未来行业发展的人才空缺，促进产业发展、解决就业等具有重要意义。

驾驶员85后居多薪酬可观

据《中国民航驾驶员发展年度报告（2018年版）》显示，截至2018年年底，全国累计拥有无人机驾驶员执照的人数为44573人，这一数字还在不断增长。除此之外还有取得其他相关协会或企业颁发的证书，以及未取得任何形式许可的无人机从业者。据此推算，无人机驾驶员的相关从业者总量达数十万人，其中，25-35岁从业者占比超过一半。无人机驾驶员已经成为诸多职场新人选择的一个就业岗位。

无人机驾驶员的报酬较为可观。《报告》称，约68%的无人机驾驶员收入持平或高于当地平均收入水平；收入水平达到或高于当地平均收入水平2倍以上的占13%，极少数无人机驾驶员的收入可达到当地平均水平的3倍以上，大部分无人机驾驶员的收入为当地平均水平的1~2倍之间。

但也有不少从业者表示，报酬虽可观，但工作并不轻松。比如无人机植保作业，并不比农民田间作业轻松多少；航拍领域，常要马不停蹄地进行高强度拍摄，拍摄技术、飞行技术都得过硬，才能拍到好画面。此外，无人机只是个工具，驾驶员需要同时掌握其他专业技能，如测绘、拍摄等，多者结合，才能发挥更大的作用。

在职业发展通道方面，无人机从业者拥有广阔前景。《报告》透露，在满足无人机驾驶员职业要求的基础上，根据不同工种的准入专业技能条件，无人机驾驶员职业发展将细分到各个领域，如航拍驾驶员、植保驾驶员、巡检驾驶员、安防驾驶员或者航测驾驶员等。根据不同工种驾驶员技能娴熟程度，可以通过职业技能鉴定由初级向高级发展。对于企事业单位而言，无人机驾驶员属于无人机相关企事业单位的核心技术工程师，承担着无人机技术实践应用与服务的主要工作，是无人机技术团队中主导力量，为企事业单位创造价值；对于个人而言，无人机驾驶员是从技术岗位路线晋升为技术管理层的新渠道，是个人职业规划发展的新方向。

记者了解到，目前，一些地方的职业学校已经开设或在筹备无人机的专门培训，这将培养出更多专业无人机驾驶员，满足市场需求。“无人机驾驶员职业化必将带来应用技术的标准化和规范化，也将为无人机的广泛应用增加更可靠的安全保障，带来整个无人机行业应用领域的发展繁荣。”清华大学自动化系无人机实验室副教授陆耿说。

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名词解释：无人机驾驶员

定义：通过远程控制设备，驾驶无人机完成既定飞行任务的人员。

主要工作任务包括：

1.安装、调试无人机电机、动力设备、桨叶及相应任务设备等；

2.根据任务规划航线；

3.根据飞行环境和气象条件校对飞行参数；

4.操控无人机完成既定飞行任务；

5.整理并分析采集数据；

6.评价飞行结果和工作效果；

7.检查、维护、整理无人机及任务设备。（邱玥）

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)