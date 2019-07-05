教育优质均衡路上“美美与共”

■壮丽70年奋斗新时代·教育奋进记

广州科学城中学曾是广州学校里的“落后生”。近年来，该校搭上了广州教育优质均衡发展快车，当地政府先后投入3亿多元，助力其提升软硬实力。

如今，科学城中学建筑依山就势、错落有致。学校内涵建设更是有声有色，学生在多元课程中昂扬向上、适性扬才。这所边远农村学校破茧成蝶，教育质量不断迈上新台阶，从过去的区内垫底跃居全区前列。

让更多群众享受更加公平更有质量的教育，是广州这座南国城市多年来矢志奋斗的目标。作为一座特大型城市，广州教育发展层次颇为复杂，多年来，当地以问题为导向、以改革为驱动，通过组建教育集团、学区、联盟和名校办分校等形式，不断推动优质教育资源向外围城区和农村地区辐射，大力推进强师工程，坚持内涵、特色、差异化发展，努力啃下教育发展不充分不平衡的“硬骨头”，让优质教育的阳光温暖着城乡每个角落。

“先进带后进”打造发展共同体

近来，广州奥林匹克中学施工现场热火朝天，预计到2021年9月，该校将提供至少3450个学位。广州市天河区大手笔投入约50亿元、超1000亩土地，在教育相对欠发达的东部、北部区域，打造广州中学凤凰校区等5所优质中学或校区，预计可增加两万个优质学位。

如今，广州各区之间呈现出“不比产值比教育、不兴教育无优势”的局面，把资金等大量资源投入到促均衡中，建设新学校，实施中小学校基础教育设施三年提升计划和校园功能微改造计划，努力造峰填谷。

“以往少数新建学校虽然硬件设施更好，但吸引力远不如老城区的名校。新建学校要充分吸取以往学校建设、发展的经验和教训，创一流质量，给我市优质教育做加法。”广州市教育局局长樊群介绍，按照“中心城区抽疏、外围城区植优、农村地区补齐”的“路线图”，广州11所市属优质学校成为建新校成名校的“先行者”，向外围城区辐射延伸。

目前，广州已初步实现每所市属学校均到外围城区新建一个公办校区，每个外围城区均有一所市属学校新建公办校区。在市属学校的示范下，广州全市公办义务教育标准化学校覆盖率已达100%。

“义务教育的优质均衡发展，归根结底是教育质量的相对均衡。我们对症下药，不但新建学校要创优，广大存量学校尤其是边远城区学校也要提质。”樊群说，广州的促均衡工作因地制宜，越秀等广州老城区自身教育基础较好，就通过立体学区等创新管理模式激发内生动力，由优质龙头学校带动学区内学校。从化等新区底子相对薄弱，就通过集团化办学、百校扶百校行动等举措，充分发挥优质学校的示范引领作用。

2018年，从化桃园中学初三学生综合素质评价排名由原来全区倒数第三名，跃居正数第七名。这主要归功于市教育研究院组建的广州实验教育集团以“6+2+N”模式推动教育集群化发展。据介绍，广州实验教育集团以从化区温泉镇6所小学、两所初中为对象，遴选N所市区优质学校作为“火车头”。基于现代信息技术，多所学校形成同步课堂、同步练习、同步测试的区域教育共同体。

自2017年以来，广州以章程治理、内涵共生、文化引领为纲领，大力推动集团化办学。该市推动市属学校和中心城区公办名校以委托管理、合作帮扶等方式，到外围城区和农村地区办学，构建多校一体、集团运行、统一管理、资源共享的运行机制。目前，广州已组建39个教育集团、82个学区。

打造能干事、干成事的“人才特区”

广州增城区荔城街第三中学地处城乡接合部，原来生源流失严重。2017年，该区首批引进的基础教育高端人才李炳接受任命掌舵该校，他打出抓教学质量、建设校园文化组合拳，推动学校全方位发展。2018年，该校初三学生综合测评取得十年来的最好成绩。

“优质均衡的关键是软件，而教师队伍又是重中之重，我市牢牢牵住这个‘牛鼻子’，引进、培养和留住优秀人才，提升欠发达区域学校教师队伍整体水平。”在樊群看来，如没有师资均衡做基础支撑，教育优质均衡如同无根之木。广州通过外引内培、释放人事改革红利等举措，破解区域、学校、学段间的师资数量、质量等方面存在的不均衡问题，打造大有可为的人才特区。

天河区领导多次上门聘请，中国教育学会副会长、华南师大附中原校长吴颖民颇为感动，“出山”担任广州中学首任校长。在吴颖民带领下，广州中学已成为一颗冉冉上升的教育新星。

近年来，广州着力打造教育人才“强磁场”，不限期限、不限名额引进名校长、名教师，刚柔并济引进高层次人才、领军人才。同时，该市注重内培，开展强师工程等精准培训项目，直击教师专业发展痛点，构建教师、校长、教研员成长成才立交桥。仅2018年，广州教育部门就认定和培养1301名市级骨干教师，新增44名中小学特级教师，新一轮广州市教育专家和名校长、名教师工作室主持人达479名。

广州及下辖11个区还大力推进区管校聘。广州市教育局副局长华山鹰介绍，每学年该市城镇学校和优质学校教师到乡村学校交流轮岗教师的比例，不低于符合交流条件教师总数的10%，其中骨干教师不低于交流轮岗教师总数的20%。农村教师补贴、生活补助等政策红利，也为广州外围城区、乡村学校引来更多“金凤凰”。

2018年，花都区在初中副校长队伍试行任期制取得成功的基础上，在全区所有中小学校中层干部中推行任期制，树立了“能者上，庸者下”的选人用人导向。

广州市、区教育部门为人才搭建了“海阔凭鱼跃”的干事创业平台，在一系列利好政策的合力推动下，广州构建了一支多层次、成梯队的基础教育领军人才队伍，一大批基础较好、学历较高的教师在外围城区、乡村学校扎下了根。

打组合拳建好家门口的学校

曾经的从化桃园中学教学质量堪忧。在广州市教研院专家指导下，该校创建推行了“211导、探、练教学模式”。学生在20分钟导学、10分钟探究、10分钟练习的课堂中，成为主动学习、积极探究的主角。

在智囊团的引领下，从化桃园中学等外围城区学校教研能力大幅提升，教师将日常教学问题等学校发展“卡脖子”难题作为课题研究的重要方面。在每学期3次集体教研等“一二三四”教研任务训练法磨炼下，温泉镇第一中心小学教师戏称，自己“已从教研‘游击队员’进化成了‘正规军’”。

近年来，广州打出科研引领、家校协同、特色发展等组合拳，提升边远学校办学水平，强化薄弱学校等神经末梢。

为引导家长愿当、当好孩子的“第一老师”，今年1月，广州荔湾区发布省内第一本区域小学家庭教育读本。该读本通过经典案例介绍，向家长教授操作性强的家庭教育技巧。近年来，广州用家庭教育这个支点撬动社会幸福，共画家、校、社会协同育人同心圆。目前，广州市家长学校已100%覆盖全市中小学。

2017年挪威杯世界青少年足球赛，黄埔区新港小学女队以5∶1的优异成绩，赢了挪威俱乐部队。2018年，该校男、女两队又在挪威杯表现亮眼。当年，新港小学还入选全国青少年校园足球特色学校。

新港小学学生以外来务工人员子女为主。借力校园足球，新港小学等广州很多薄弱学校奋起直追，助力很多学生站上了特长发展、自信成长的人生大舞台，一批高水平青少年球员脱颖而出。广州现已有一个国家级校园足球试点县（区）、137所国家级校园足球特色学校。

“均衡不是把学校变成千篇一律，而是各美其美、美美与共。”华山鹰表示，广州引导各学校挖掘自身优势，打造一批特色主题化、文化物象化、课程结构化、项目个性化、校园诗意化的特色学校，形成百花齐放的多元教育格局与教育生态。

如今，广州教育优质均衡路上已是“一个都不能少”。该市成功创建广东省推进教育现代化先进市，11个区全部成功创建全国义务教育发展基本均衡区、广东省推进教育现代化先进区。

(责编：实习生(王子文)、熊旭)