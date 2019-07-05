小学生睡眠不足是在透支未来

浙江省中小学教育质量综合评价小学监测结果近日发布。结果显示，浙江小学生虽然学业总体表现优秀，但存在高层次认知能力不足、缺少体育锻炼、睡眠时间少等问题。其中，50%以上学生每天睡眠不足9个小时。

“50%以上学生每天睡眠不足9个小时”成为媒体关注的焦点之一，是因为根据教育部印发的《义务教育学校管理标准》，“家校配合保证每天小学生10小时睡眠时间”。按照这一标准，浙江半数小学生睡眠时间是不达标的。

根据网友留言来看，大家似乎觉得孩子能睡够9小时就已经很知足了，10小时倒是有点奢望。可见大家对小学生应睡足10小时的标准并非全部知晓，对于睡眠不足的危害也不甚明了，更反映出在这部分网友的家庭中，孩子睡眠时间不达标或是常态，否则也不至于对此则新闻见怪不怪了。

小学生每天睡足10小时，不只是让他们有充足的时间恢复体力精力，更是确保他们健康发育成长的必要条件。不少家长存在这样的误区，孩子睡眠不足大不了就是第二天上学打打瞌睡罢了。其实不然，长期缺少睡眠的小学生身心处于极度疲劳状态，可能导致免疫力下降、记忆力衰退等，甚至影响大脑的进一步发育。

要想解决小学生睡眠不足的问题，首先就得找到“病因”，方可能对症下药以达药到病除之功效。那浙江半数小学生每天睡眠不足9小时，问题到底出在哪呢？

《义务教育学校管理标准》规定“家校配合保证每天小学生10小时睡眠时间”，可见确保学生睡眠时间充足，是学校与家庭共同的任务，如今目标没达成，板子只打一方显然有失公允。现实原因也的确指向这两方，即学校与家庭皆存有一定问题。

监测结果显示，周一到周五，只有41%的学生作业时间控制在一个小时内。那说明学校在布置家庭作业方面还存在超量的现象，完成家庭作业的时间过长，势必就会压缩学生的睡眠时间。

而“四年级学生中，未参加过校外补习班的仅有40%，7%的学生每周校外补习8个小时及以上”，则表明在导致小学生睡眠时间不足上，家庭或是最主要的责任方。当下，不少地方的教育部门均发文控制学生在校时间、作业量，为学生减负。可教育部门、学校所减下来的负担，都由家长通过报课外辅导班的形式给补回来了，甚至负担较之从前有过之而无不及。

此外，还有一个不容忽视的问题是，现在这些小学生的家长几乎都是伴随着网络成长起来的一代，依赖电子设备以及晚睡早起已成为他们的常见习惯。这样的家庭氛围，也容易导致孩子过早接触电子设备和整个家庭包括孩子的作息时间不够规范，而且往往是偏晚休息。

小学阶段一般不会有太大的升学压力，再加之种种减负文件的规范，学校方面造成孩子睡眠不足的影响正在逐渐减弱。因而，要保证小学生每天睡足10小时，关键还在于家庭与家长。家长必须要扭转错误的观念，小学的确是打基础的阶段，但比基础更重要的是孩子的身心健康，否则一切皆是空谈，而充足的睡眠又是确保身心健康的重要一环。

要知道，孩子的成长不是场百米短跑，而是一场马拉松。通过大肆报班以及不合理延长孩子学习时间，甚至牺牲睡眠时间的方式来提升孩子学习成绩，其实是在透支他们的未来，如此或许能快人一步，但在漫长的马拉松赛道上未必能坚持到终点。爱孩子，不妨就从为他们创造一个能睡足10小时的家庭环境开始。（夏熊飞）

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)