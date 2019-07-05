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河北石家庄一中学违规招生 被停止高中相关招生资格一年

2019年07月05日09:01  来源：中国教育报
 
原标题：石家庄一违规招生校受罚

　　“根据《中华人民共和国教育法》第七十六条有关规定，并结合《石家庄市教育行政处罚裁量权基本标准》的规定，决定对你（单位）做出如下处罚：学校停止相关招生资格一年。”

　　日前，河北省石家庄市教育局开出2019年1号行政处罚（处理）决定书，依法对石家庄市复兴学校在2017年普通高中招生工作中私自招收34名低于当时普通高中建档线学生的违规违法行为进行处罚。

　　据了解，今年2月28日，石家庄市复兴中学一名家长向石家庄市教育局申请孩子转学事宜，负责相关工作的基教处工作人员发现，该名学生并未建立普通高中学籍。

　　随后，在4月4日，石家庄市教育局执法处室专门派人到复兴中学检查时发现，在2017年普通高中招生工作中，该校存在严重违规行为，私自招收了34名低于当时普通高中建档线的学生。5月9日，执法人员对复兴中学进行了二次调查取证，并确认了学校的违法行为。

　　石家庄市教育局立案调查发现，石家庄市复兴中学对上级规范招生行为的相关政策学习落实不力、对招生纪律的严肃性认识不到位、对学校招生工作管理不严，认定该校在2017年普通高中招生工作中私自招收了34名低于当时普通高中建档线的学生，造成了较为严重的不良影响，拟对该校做出停止一年相关招生资格的行政处罚。

　　石家庄市教育局局长张少华表示，在2019年招生工作中，对有令不行、有禁不止、顶风违纪的学校，市教育局将依照有关规定严肃追究相关责任。（记者 周洪松）

(责编：李依环、熊旭)
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