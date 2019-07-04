“空巢”不空落 留学生家庭亲情浓

原标题：“空巢”不空落 学子家庭亲情浓

刘天予（右一）在京学画期间父母前来看望。

曲铭硕在留学期间参观玫瑰园。

这些年来，中国留学生数量持续增加，造成的“空巢”家庭数量也在增加，并呈现出“年轻态”“长时间”等新特点。有些家长甚至发出了这样的感慨：“没想到自己刚刚步入中年，却已成为‘空巢’父母了”。

牵挂成了生活的一部分

伴随着家庭经济实力的提高，越来越多的中国家庭选择让子女出国读书，接受多元文化教育，不少家长甚至在孩子初中甚至小学阶段就为其制定了留学计划。

刘天予目前在美国萨凡纳艺术设计学院攻读动画专业。上高一时，他就确定了自己未来的专业方向，出国也是自己做的决定。父母对于刘天予的想法十分支持。他的妈妈说：“起初孩子只是有这个念头，但并没有明确目标。我们作为父母，在那时就开始认真思考留学这件事。”

后来，刘天予如愿以偿出国留学，相隔万里，对他的牵挂与想念成为父母生活的一部分。“我们经常自嘲，自己提前成为了‘空巢老人’。”刘天予的妈妈说。

曲铭硕刚从日本九州产业大学毕业，她已独自在日本生活了6年。回忆起决定出国留学时的情景，她说，“当时妈妈不是很支持，她担心我的安全问题，也担心我生活上不习惯”。

“小别离”频现、“早留鸟”增多，更多中国家长加入了“空巢”大军。对于独生子女出国留学的家庭来说，“适应”不只是对身处国外的孩子而言，父母也要做好迎接和适应“新生活”的心理准备。

相隔万里的“特别关注”

“出国之后，妈妈和我的沟通比以前更多了。”曲铭硕说。

远隔重洋，父母和子女之间的思念更深、更浓，孩子对父母也有了更多理解与体谅。“春节期间孩子不放假，我们全家人团圆在一起吃年夜饭，唯独他不在，感觉有些伤感。不过更多的时候是怕孩子孤身在外而感到孤单。”刘天予的妈妈说。

留学给学子和家长的生活都带来了不少改变，对父母来说，孩子所在国家的点滴动态都是自己的“特别关注”的。刘天予的妈妈说，孩子出国以后，她的手机桌面上设置了两个时钟，一个显示北京时间，一个显示亚特兰大时间。而每天关注亚特兰大的天气预报也成了她的生活习惯。“有时看到新闻报道里美国发生了什么事，我的第一反应就是找一下地图，看看离孩子那里远不远。有留学生发生意外的事件报道，我都会感觉特别揪心，不管是不是他所在的区域，那种情绪是感同身受的。”

“报喜不报忧”是留学生和家人共同的默契。曲铭硕说，自己和妈妈都是很少把“我想你”挂在嘴边的人，但尽管妈妈不说，她也能感受到母亲对自己的惦念。“去年，我因为身体原因做了手术，没敢告诉家里人。后来妈妈来日本看我，她知道这件事后一整夜都没睡着。其实，我后来知道妈妈有一次在国内摔倒住院了，他们怕我担心，也没有告诉我。”

理解父母是最大收获

李雨晗目前在英国利物浦大学读书，一年多的国外生活让她更深刻地理解了父母的爱。“我学习压力大，经常会熬夜学习，妈妈要是知道了就会偷偷抹眼泪。”她说，“以前在家时我经常和家长拌嘴，但现在，哪怕一天没视频聊天，父母都会特别想我，我也特别想他们。”

“在国外，无论学习还是生活都是对我的锻炼，让我成长不少。反思以前的自己真的很不懂事，留学最大的收获就是教会我如何更好地爱父母。”她说。

刘天予留意到，自己离家后，父母每天的餐单都变简单了。“我在家时几乎每顿都是三菜一汤，我出国后，家里只剩下父母，他们就吃得很简单，也不像以前那样对我管头管脚了，平时发条信息过来都怕打扰我学习，”他说，“我现在就是希望好好学习，毕业后顺利找到理想工作，帮父母多分担一些。”

对于学子来说，未来无论是回国就业还是在国外继续深造、工作，这段短暂的家庭“空巢”经历都会让他们更加懂得父母的良苦用心和无悔付出。留学使学子与父母的空间距离远了，但和父母的心却贴得近了。（高佳）

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