原标题：海外“花式”课堂 学子新鲜难忘

马志山（左一）与导师纳希德·阿尔沙拉维（左四）参加二〇一九中国驻亚历山大总领馆新春招待会。

孙滢坼（左一）与小组成员在汉江边。

留学海外，学子有机会体验不同的课程模式和学习方式，感受不一样的课堂氛围。有趣的“户外课堂”、课堂讨论中的思想碰撞、授课老师的关怀与照顾……都是学子留学之路上难忘的记忆。

交流实践

“户外课堂”花样多

对学子来说，一些别出新裁的上课方式在给他们带来惊喜的同时，也令其印象深刻。

孙滢坼在韩国嘉泉大学攻读朝鲜语专业，这学期的韩国文化阅读课给她留下了深刻印象。“老师为了让我们与韩国同学交流、更充分地体验韩国文化，设置了非常有意思的课堂项目。”她说。授课老师选择了一些能够展现韩国文化的代表性地点，如民俗村、景福宫、国会议事堂等，由学生组成一个个小组，从中选择景点，以组为单位出游，开展交流活动并记录整个过程。最后将探访内容、收获与感想以课堂报告的形式呈现，作为期末成绩的考核依据。

当时正值四月，樱花盛开，孙滢坼的小组决定前往国会议事堂和樱花庆典。她说：“樱花大道旁边就是汉江，两位韩国组员还给大家买了啤酒和薯片，我们一起坐在汉江旁，边吃边聊，气氛融洽。在这个过程中我们了解到很多韩国当地的习俗和文化，这与课堂教学是不一样的。”从出发前准备、活动中记录，再到活动后制作课堂报告发言稿，均由小组成员协作完成。这次“户外课堂”结束之后，孙滢坼和小组中的两名韩国同学成了好朋友。制作课堂报告时，韩国同学会帮她纠正用词和语法错误。“我们的这份报告拿到了很不错的分数。”孙滢坼笑着说。

亦师亦友

课堂生动又亲切

留学在外，遇到一位关怀备至的老师，也会让学子的海外课堂变得温暖而亲切。马志山在埃及亚历山大大学读完阿拉伯语言文学专业硕士之后，继续在该校攻读博士。他最敬爱的就是自己的导师纳希德·阿尔沙拉维——一位60多岁的学者。“她不仅有学识，还是一个热心肠的人。交流时，她习惯叫我们‘孩子’，而且也真如关心孩子一般关心我们。”马志山说。

若是有中国学生生病了，她会担心学生去医院沟通不方便，碍于自己腿脚不便，便请自己的助教陪着一同去医院。“在课后，她常问我上节课听懂了多少。当我提出对于某一部分的疑惑时，她会提示我思考的方向，还叮嘱我：如果还是弄不懂，下节课一定要问她。正是因为她的循循善诱，读博士时我依然选择她做我的导师。”马志山说。

“乒乓球课老师像我们的‘大朋友’，经常买零食‘奖励’我们。”孙滢坼说，老师会在乒乓球桌上放置4个纸杯，如果学生能把球打进杯子，就可以收到‘零食奖励’。“其实学生并不是为了零食，只是这种方式很有趣，能调动我们的积极性。”她说。有的同学动作不够标准，老师会提出有针对性的建议并一对一地指导练习，他非常有耐心，一次次不厌其烦地演示和指导动作，直到他们领悟为止。

思想碰撞

讨论课收获满满

不少学子提到，常能碰撞出思维火花的课堂讨论让他们印象深刻、收获颇多。马志山说，在一堂中埃关系课上，他突然被老师邀请到讲台上进行演讲，主题是关于东西方文化间的影响。这门课程以往都是以小组讨论的形式进行，这是他第一次站在讲台上即兴表达自己的观点。由于紧张，他出现了一些语言表达上的错误，但最后老师仍然肯定了他的观点，并对他没涉及到的方面做了补充。“课堂上有中国学生，也有埃及学生，不同文化背景的人在讨论同一个主题时常常会碰撞出火花。”马志山说。

孙然在英国杜伦大学攻读市场营销专业，学习中她最喜欢的就是研讨会环节。老师提前布置任务，学生课后自行收集相关资料，上课时在老师的主持下进行讨论。学生们各抒己见，也可以反驳其他同学的观点，最后再由老师总结讨论内容。令她印象最深的是一次市场营销策略课，讨论内容是“为何超市要定时调整货物摆放位置”和“为何麦当劳竖着排队而星巴克横着排队”。由于话题与日常生活息息相关，同学们各持己见，发言非常积极踊跃，后来甚至开始了激烈辩论。“这样的课堂不仅仅是听老师讲授知识，也是在鼓励我们勇于表达自己观点，锻炼我们独立思考的能力。”孙然说。

(责编：李依环、熊旭)