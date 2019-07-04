原标题：教师被枪杀：17年悬案需要一个真相

7月2日下午，记者从湖南省公安厅获悉，益阳市公安局已经成立专案组调查17年前湖南益阳教师李尚平被枪杀一案。该案由省厅派员指导办案，有关进展情况将择时进行发布。这则看似平常的消息背后，是一起波诡云谲、延宕17年都未能告破的案件。对于17年来一直关注、追踪着此案进展的人而言，警方成立专案组，由省厅派员指导办案的消息，为他们带来了久违的振奋与希望。这起性质恶劣、手段残忍的杀人案的真相，也终于有望“守得云开见月明”，得以大白于天下。

这起案件之所以会在近期再度引发公众的关注，与此前湖南新晃发现的“操场埋尸案”有着密切的联系。新晃一中教师邓世平举报上级未果而惨遭杀害、埋尸操场16年的消息，让人很难不联想到邓世平有着类似遭遇的李尚平。遇害之前，李尚平曾多次为教师群体的利益仗义出头，带头举报、申诉，为此得罪了不少人，以至于被人称作“刺头教师”。2002年4月26日傍晚，就在李尚平为全镇635名教师成功“讨薪”之后不久，厄运降临在了他的身上。一枚子弹从李尚平的嘴巴射入，穿透了他的头部，打出了漏斗那么大的一个洞。然而，就是在这种情况下，有关方面竟然认定这是一起交通事故。在李尚平家人和朋友的抗议之下，法医才重新鉴定，确认了李尚平死于枪杀的事实。此后的17年里，尽管警方一直在侦办，但这起案件却未能取得任何进展，凶手也一直逍遥法外。

17年来，李尚平的家人一直在为查明真相而奔走呼号，但他们的努力就像是打在棉花上的拳头，再怎么用力都难以获得有效的反馈。毕竟，与警方相比，普通人在刑事案件的侦查工作中，能做的事实在太少，仅凭这些悲痛家人的调查与呼吁，不可能还原出李尚平被害的真相。想要查明事实，抓住凶手，最终要依靠的只能是警方，警方对这起案件的重视程度，直接决定其何时能够得到侦破，凶手又能否被绳之以法。此前的17年里，案件侦破方面几乎一无所获，一个重要原因，恐怕就是对这起案件重视不足，不够用心。如今，湖南省公安厅以如此高的规格督办本案，对当地警方将会起到显著的督促与鞭策作用。因此，我们有充分的理由期待，专案组能够将调查向前推进，让真相水落石出。

在李尚平被害一案之中，存在着许多关键性的疑点。杀害李尚平的究竟是什么势力？究竟是谁才能够搞到威力如此强大的枪械？又为何要在光天化日之下悍然行凶？李尚平的死亡与他生前的“刺头”行为有无关系？当地有关方面又是怎么将如此明显的枪伤鉴定成“交通事故”的？这些问题，每一个都必须得到清楚的解答。其中，有些疑问属于刑侦技术领域，也有些疑问，可能涉及不法分子是否在当地拥有“保护伞”的问题。对此，只有深挖与这起案件相关的每条线索，全方位地展开调查，才能得到真相，让案件背后的“黑暗”彻底浮出水面。

为了真相，李尚平的家人已经等了太久。每一起疑惑重重的悬案，都会对公平正义造成伤害。对此，我们期待专案组能够不断取得调查成果，早日还李尚平一个公道。

杨鑫宇 来源：中国青年报

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