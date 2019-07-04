原标题：“大数据报志愿”别成了“割韭菜术”

一言为定

你必须尊重自己的兴趣，听从内心的呼唤，大数据才可能帮你做出高效而正确的决断。

对无数考生和家长，高考像一座大山，而对各行各业的商家，高考犹如一座富矿。“高考经济”已经惠及无数商家，而这两年最新的掘矿者，是无数的网络公司，他们祭出“大数据”这面高科技招牌，做上了高考志愿填报服务的生意。

在写这篇文章时，我做了一些简单搜索，发现这样的网站以及APP五花八门，提供的服务包括专家讲座、数据测试、数据查询、专家咨询等，每个项目收费从数百元到上万元不等。

首先应该肯定，这样的数据服务有相当的应用价值。这些年来，有关教育部门每年印发的高校往年录取数据、公开解读的填报志愿技巧等资料，颇具参考价值。对家长和考生而言，无疑都是非常周到的服务。但当我们翻检这些材料时不难发现，这些资料在数据的全面性以及检阅使用的直观便捷性上，都亟待改进。

在网络时代，进一步改进这些传统服务方式，让数据查询变得直观、形象，并且可以互动，这方面大数据技术大有可为。作为商业公司，提供数据服务收取费用，也在情理之中。

但部分公司打出的大数据填报志愿广告，让人平添几份疑虑。有号称“精准填报志愿一分不浪费”的，也有宣称“可达到保底院校的录取率接近100%”的。这类广告宣传，解释的弹性空间很大，而许多考生和家长处在焦虑惶恐中的病急乱投医，往往容易变成一些网站虚假宣传的牺牲品。

比如，一些网站对考生性格进行测试分析，根据测试结果报告考生适合学什么专业。但这种测试的科学性能否经得起检验？其次，即使测试结果可靠，是否应该以性格测试作为填报专业志愿的依据，也值得三思。

职业选择确实与性格不无关系，但是，学生处在人生可塑性最强的阶段，性格也可以改变。更何况，一个行业，一个职业内部，也都有非常细密复杂的分工，往往也需要性格不同的人。

所以，在高考报志愿选专业这个阶段，过多考虑性格与专业的匹配度，到底有多大必要？

我们必须得承认，复杂的人类世界，没有办法靠数据精确量化，通过统计数据来认知现实世界，从来都不能尽善尽美。

即使现在建立在人工智能、云计算基础上的大数据技术，为通过数据揭示出隐藏在行为背后的内在规律，提供了与以往不可比拟的手段与可能，但数据的本质并未发生改变。简单地将数据等同于科学，制造新时代的“数据迷信”，如果不是思想上的幼稚，那就极有可能是出于商业利益的欺诈陷阱，值得我们警惕。

面对这种现象，相关部门应积极作为。一是积极利用大数据技术，改进相关服务，为社会提供可靠权威、使用便捷而且收费相对低廉的高考以及中考志愿填报服务；二是加强对大数据应用相关市场的监管，防止商业公司利用这种信息上的不对等把数据服务变成数据欺诈，规范市场，相关部门责无旁贷。

而对广大家长和考生来说，一定要看到，高考一考定终生的时代已经过去，高考志愿也不能决定你的未来发展。明乎此，就容易在高考志愿填报中保持应有的理性和平常心，面对商业的鼓噪和喧嚣，别因为“数据迷信”交了智商税。你必须尊重自己的兴趣，听从内心的呼唤，大数据才可能帮你做出高效而正确的决断。

□王天定（中国海洋大学文学与新闻传播学院教授）

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