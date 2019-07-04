原标题：七旬学生陪护94岁中学老师

学生们订做了蛋糕，庆祝孙老师94岁生日

近日，一则“94岁老师卧床不起，七名70多岁学生轮流陪护”的消息在网络上热传，感动不少网友。北京青年报记者了解到，94岁的孙书城老人此前在苏州市原第二十一中学任教，担任班主任。2018年12月份，孙书城不慎摔跤，腰部骨折，生活无法自理。出院以后，孙书城进入当地一家护理院，他73岁的学生杨乃浩与6名同学自发制定排班表轮流陪护老师。杨乃浩告诉北青报记者，同学们会一直陪伴老师，跟老师一起变老。

七位老人排班陪护94岁恩师

在苏州一家护理院内，每天都有人来探望孙书城老人，陪他聊天、下棋、练书法，这些访客不是老人的亲人，而是他50多年前教过的学生。北青报记者了解到，孙书城毕业于华东师范大学，毕业后回到苏州市原第二十一中学任教，之后担任班主任。

杨乃浩是孙书城1963年的学生，曾经担任班长。杨乃浩毕业后一直和同学以及班主任孙书城保持着联系并时常聚在一起。逢年过节的时候，学生们还会组团去看望孙书城，一直持续了50多年。

2018年12月份，孙书城不慎摔了一跤，造成腰部骨折，生活无法自理。由于孙书城一直没有结婚成家，无儿无女。在其住院期间，杨乃浩一直陪伴照顾孙书城，直到他2019年1月份出院。此后，杨乃浩与老师的哥哥商议，将孙书城送至当地一家护理院。

之后，杨乃浩和同学们一起决定，由七名身体状况比较好的学生每周七天轮流当“护理员”陪护孙书城，“一般就是陪老师说话、下棋，让他不至于太孤单。”杨乃浩说，参与的同学制定了排班表，虽然大家的平均年龄已经有73岁了，但陪护是完全没问题的。

全能型老师是学生的“偶像”

杨乃浩在孙书城的班上学习了三年。据他回忆，孙书城在担任班主任期间，一直是学生心目中的“偶像”。“他是全能型的老师，数理化样样精通，还兼职教生物、地理等科目。”杨乃浩告诉北青报记者，孙书城除了精通教学业务，在体育、音乐、美术等领域都很在行，他带着学生参加体育比赛、组建乐队，都取得了不错的成绩，“学生们跟着他很享受学习的过程，大家都很尊敬他。”

董继舒是孙书城1962年的学生。回忆起孙书城做他老师的时候，董继舒说，他是能够跟学生做朋友、打成一片的那种老师，是能让所有学生都敬仰的老师。学校开设的所有科目他都能教，除此之外，他还鼓励学生们根据自己的特长全面发展。“当年他在班上组建了一支乐队，大家的乐器都是他带着自制的，被子和树枝都能成为做乐器的材料，同学们很感兴趣，所以他教出来的学生动手能力都很强。”

巧合的是，董继舒大学毕业以后回到苏州市原第二十一中学任教，又跟自己曾经的班主任孙书城成为了同事，“他的教学模式和方法一直影响着我，所以我跟自己的学生感情也很好，这么多年一直保持联系，直到现在也经常聚在一起。”

古稀老人将陪伴老师一起变老

7月3日，董继舒又去护理院看望孙书城，恰巧这天是孙老师的生日，在场的学生为老师订做了蛋糕，庆祝他94岁的生日，“他身体状况不错，看到学生来看他，整个人都很开心。”

杨乃浩告诉北青报记者，除了排班表上固定轮流陪护孙书城的学生，几乎每天都有同学看望孙老师，甚至很多在国外的同学也专门赶回来看望他，算下来有上百人，“我们一般坐地铁或者公交车，从家到护理院往返需要两个多小时。因为同学们年龄也大了，很多人身体条件不允许，所以没有加入排班表。”

“一声老师，一辈子。”杨乃浩说，按照年龄算，他们现在也是古稀老人了，但不管多大年纪他们都是孙老师的学生，今后还会像现在一样继续陪护老师，跟他一起变老。

文/本报记者 张香梅

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