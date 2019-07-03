北京农学院首批715名学生获颁体质健康证书

人民网北京7月3日电 近日，北京农学院举行2019届本专科学生毕业典礼，今年毕业的近2000名学生中，有715名体质测试成绩达到标准，收获了体质健康证书。这是北京农学院首次向毕业生颁发盖有学校公章且由校长签发的“体质健康证书”。

北京农学院多年来坚持培养复合应用型农林人才，农科院校培养的学生更需要健康的体魄。学校自2001年开始，积极落实《国家体质健康标准》，连续19年对在校大学生进行体质健康监测。自2014年新标准颁布后，加大了测试力度，体质健康测试项目与大学体育课程相结合，近三年体质健康及格率稳定在84%左右。

2019年4月，学校出台《关于进一步促进学生体质健康的规定（试行）》，提出了多项具体举措：设立《北京农学院学生体质测试成绩单》，记载本科生在校期间各学年度体质测试成绩及体质状况定性评价内容；本科生参加个人荣誉称号和各类奖学金的评审，须上一学年度体质测试成绩达到及格及以上；设立《北京农学院学生体质健康证书》，与毕业证书、学位证书同时发放，由校长签发；设立“北京农学院体质健康优秀毕业生”称号。

园林学院毕业生李学林同学今年拿到了“大学生体质健康合格证书”，在他看来，这个证书是对这四年大学生活中学生身体素质的综合评价，“青年强则国家强，身为当代大学生，我们不仅要学好专业知识，更要有良好的身体素质，毕业后我会继续保持大学期间养成的良好运动习惯，加强锻炼，增强体质，更好的投入到学习工作中去！”（郝孟佳 褚昕岚）

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